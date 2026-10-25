Trump tras regreso de María Corina Machado a Venezuela: "Espero que esté a salvo"

WASHINGTON. El presidente de Estados Unidos, Dolad Trump, expresó este domingo su deseo de que la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, esté a salvo tras su regreso a Venezuela, donde reapareció en el Santuario de la Divina Pastora en Barquisimeto, estado Lara al occidente de Venezuela.

El mandatario estadounidense agregó: “Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo”, declaró esta mañana a los reporteros en Washington.

El secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, señaló: "Las condiciones que permiten el regreso seguro de la señora Machado Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación apoyadas por Estados Unidos que ya han logrado la liberación de cientos de presos políticos y el retorno del exilio de cientos de figuras de la oposición política".

También acotó que: "Estados Unidos espera que las libertades de todos los sectores de la política venezolana sigan siendo respetadas. Asimismo, esperamos que todos los actores políticos apoyen estas conversaciones que representan la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en 30 años de lograr pacíficamente no solo una elección libre y justa, sino una democracia duradera".

El republicano, Carlos Giménez responsabilizó a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, al exministro de la Defensa, Vladimir Padrino López y al actual jefe de ese despacho, Gustavo González López, de cualquier “daño que le pueda ocurrir” a Machado, a quien calificó de decente y digna. “Si siguen con las amenazas, terminarán pulverizados como los esbirros castristas que custodiaban a Maduro. Ya tienen el ejemplo ¿Entendido?”.

La legisladora María Elvira Salazar, le dedicó un emotivo mensaje: “Hoy regresas a la tierra por la que has arriesgado todo. He visto de cerca tu valentía y tu determinación, y ha sido un honor acompañarte en esta lucha”.

Agregó: “Tu regreso marca un momento importante para Venezuela. Las fuerzas democráticas se organizan, nuevas voces dan un paso al frente y comienza una nueva etapa. Ahora, les toca a los venezolanos decidir qué país quieren y quién quieren que los lidere. Que dios te bendiga, te proteja y guíe a Venezuela hacia la libertad que tanto merece su pueblo”.

Machado pisa territorio nacional casi un año después de su salida hacia Oslo, Noruega, en diciembre pasado cuando fue a recibir el Premio Nobel de la Paz.

El expresidente de Colombia, Iván Duque y quien ha apoyado muy de cerca el proyecto de Machado, considera que el regreso de la líder opositora es “un paso claro en el camino para el retorno de la democracia y el inicio de un proceso de reconstrucción de la soberanía”

Dirigentes venezolanos también celebran su llegada

Dinorah Figuera, jefe de la oposición en la mesa de negociación con el chavismo, afirmó ante la llegada de Machado: "Hoy vemos avances hacia la obtención de plenas garantías para todos los venezolanos. Desde la mesa de diálogo seguimos trabajando por el retorno de quienes han tenido que salir del país. El inicio de la discusión sobre garantías políticas ha abierto las puertas para un proceso en donde se concrete el regreso del liderazgo opositor. Celebramos el retorno en libertad de María Corina Machado. Este es un resultado directo del 3 de enero y de la fortaleza del diálogo. Seguiremos trabajando desde la AN2015 si interrupción en el proceso de conversaciones hasta alcanzar una democracia real y sostenible en Venezuela".

Henrique Capriles Radonski, parlamentario de oposición y líder del partido Unión y Cambio manifestó que el regreso de Machado es una “muy buena noticia para quienes queremos un cambio y, por tanto, para el impulso de este proceso histórico que vive nuestra Venezuela”.

Capriles añadió que “Nada ni nadie debió retardar su retorno a su patria. Era el colmo la situación que venía atravesando. Me alegara que pueda encontrarse con los venezolanos y así impulsar aún más, la esperanza de un futuro distinto que hoy nos encuentra la mayoría. Que este regreso también sirva para que se les acabe la ‘manguangua’ (no hacer nada) al grupito que busca seguir enquistado en el poder”.

Recordó que el país espera un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, un nuevo Consejo Nacional Electoral y una elección presidencial para que los venezolanos” decidamos el futuro de nuestra nación”.

El diputado hizo votos porque pronto salgan del poder Delcy y Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello.

Desde la Plataforma Unitaria, la mayor coalición opositora, señalaron: “Su regreso debe marcar un nuevo impulso a la lucha por la recuperación de la democracia, la libertad y la soberanía popular. Es momento de unir fuerzas, fortalecer la unidad nacional y avanzar con determinación hacia una transición democrática, pacífica y ordenada que permita a los venezolanos recuperar plenamente sus derechos y decidir libremente su futuro, en el marco de la hoja de ruta presentada por la Plataforma Unitaria, en articulación con el plan de tres fases de la Administración Trump.”.

El dirigente opositor, Andrés Velásquez, amigo y político afecto a su proyecto político dijo que sabía que vencerías todos los obstáculos. Dirigiéndose a María Corina, Velásquez califico su regreso como “una gran victoria política, no solo tuya sino de todo el pueblo venezolano”.

El expreso político y miembro de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, gran amigo de María Corina, dijo que “Nos llena de alegría y de optimismo. Ahora con María Corina en el terreno seguir luchando por los presos políticos y exigir pronto un cronograma electoral que nos permita tener un cronograma electoral”

The conditions allowing for the safe return of Ms. Machado to Venezuela is the direct result of the U.S. supported reconciliation talks which has already seen hundreds of political prisoners freed and hundreds of political opposition figures return from exile.



The United States… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 25, 2026

FUENTE: Con información de EFE/ La Patilla/ Efecto Cocuyo