María Corina Machado convierte su regreso en una multitudinaria movilización hasta Caracas

Caraqueños salen a las calles a esperar a la líder venezolana, María Corina Machado.

CARACAS.- En un ambiente de profunda emoción y júbilo popular, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ya se encuentra en Venezuela y lo hace con una multitudinaria gira de retorno hacia la capital, Caracas.

Tras confirmarse su reaparición en el país y su visita al templo de la Divina Pastora en Barquisimeto, la dirigente emprendió un recorrido por el eje central que culminará con su llegada a Caracas, marcando un hito histórico de esperanza y unidad para la nación.

PERFIL María Corina Machado, la mujer que lidera el cambio en Venezuela "hasta el final"

Según informaron voceros de su equipo, el trayecto de la galardonada líder contempla paradas estratégicas donde se prevé que sea recibida por multitudes de ciudadanos:

Estado Carabobo: Su primera parada principal será en el peaje de Guacara , punto de encuentro clave donde simpatizantes y caravanas de la región central ya se movilizan para brindarle un caluroso recibimiento.

Estado Aragua: Posteriormente, continuará su marcha hacia Maracay, realizando una concentración en el peaje de Palo Negro , donde sectores civiles y políticos locales preparan una gran bienvenida.

Caracas: El tramo final de esta histórica jornada coronará con su entrada formal a la capital a la altura de Valle-Coche, punto de acceso que promete convertirse en el epicentro del júbilo caraqueño para dar la bienvenida a la líder que vuelve a pisar suelo patrio. #25Oct | | Venezuela



María Corina Machado inicia su regreso a Caracas desde Barquisimeto, Edo. Lara, escoltada por una multitud que le aclama



Bienvenida

Divina Pastora

Santa Rosa

Vente#HastaElFinal Vzla pic.twitter.com/hnT1rPZRfM — JFranco (@jcfranco35) October 25, 2026

El despliegue de este recorrido ocurre en un clima de fiesta y entusiasmo renovado en todo el país. La presencia física de la Premio Nobel de la Paz en las carreteras venezolanas simboliza el espíritu del civismo y la determinación popular, reafirmando el compromiso con el futuro de Venezuela tras meses de espera.

Multitudes salen a las calles para recibir el paso de la caravana de María Corina Machado en su trayecto de Barquisimeto a Caracas pic.twitter.com/Z3IOPQTV0I — freddyzur (@freddyzur) October 25, 2026

El histórico retorno de la líder

La líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado regresó a Venezuela, confirmó la propia dirigente el domingo tras casi un año en el exilio. "Estoy aquí. Con ustedes", escribió en un mensaje en X.

Machado, de 60 años, había hecho anteriormente al menos siete intentos de regresar a Venezuela sin lograrlo, según fuentes de su partido.

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo no estar al tanto de su llegada, pero expresó su deseo de que se encuentre a salvo.

"No sé nada sobre eso, pero creo que es una mujer muy agradable. Me dio su premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo. Nos está yendo muy bien en Venezuela", declaró Trump a periodistas.

"Aquí está tu gente"

Machado acudió este domingo a la iglesia de Santa Rosa, en Barquisimeto, unos 400 kms al oeste de Caracas, para agradecer a la Divina Pastora por su vuelta al país, indicaron sus voceros.

"Aquí está tu gente, María", le gritaron al ingresar al templo, según imágenes divulgadas en las redes por su equipo en las que se le muestra vestida de camiseta blanca y jeans, rodeada de seguidores, algunos de ellos en llanto por la emoción.

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para recoger el premio Nobel, luego de pasar casi un año en la clandestinidad y en medio de la ola de arrestos que desató la controvertida reelección de Nicolás Maduro en 2024.