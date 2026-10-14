Guardia Costera descarga en Port Everglades drogas valoradas en $226,7 millones

MIAMI.- La Guardia Costera de Estados Unidos descargó este miércoles 14 de octubre en Port Everglades, en Fort Lauderdale, aproximadamente 29.600 libras de cocaína y 3.355 de marihuana, con un valor estimado de 226,7 millones de dólares, informó el organismo.

Las incautaciones se realizaron durante 60 días de patrullaje en el Pacífico oriental. La tripulación del Tampa contó con apoyo de otras agencias en las seis intervenciones.

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El capitán Kent Reinhold, comandante del Escuadrón Táctico de Interdicción en Helicópteros, explicó que tres de esas acciones requirieron disparos de precisión contra los motores de las lanchas para detenerlas.

Reinhold señaló que perseguir una embarcación desde un helicóptero, de noche y en mar abierto, exige coordinación entre pilotos y agentes. También advirtió que los contrabandistas utilizan barcos de mayor tamaño y potencia que los que había observado en sus más de dos décadas de servicio.

Quince personas fueron detenidas por presunto contrabando. De acuerdo con la información ofrecida por la institución, serán repatriadas en lugar de enfrentar un proceso penal en Estados Unidos.