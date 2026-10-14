miércoles 14  de  octubre 2026
DECOMISO MILLONARIO

Guardia Costera descarga en Port Everglades drogas valoradas en $226,7 millones

La tripulación del patrullero Tampa interceptó el cargamento en seis operativos en el Pacífico oriental; 15 detenidos serán repatriados, según el organismo

Imagen referencial sobre un operativo de droga desembarcada en Port Everglades, Florida.

Imagen referencial sobre un operativo de droga desembarcada en Port Everglades, Florida.

COAST GUARD
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La Guardia Costera de Estados Unidos descargó este miércoles 14 de octubre en Port Everglades, en Fort Lauderdale, aproximadamente 29.600 libras de cocaína y 3.355 de marihuana, con un valor estimado de 226,7 millones de dólares, informó el organismo.

Las incautaciones se realizaron durante 60 días de patrullaje en el Pacífico oriental. La tripulación del Tampa contó con apoyo de otras agencias en las seis intervenciones.

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El capitán Kent Reinhold, comandante del Escuadrón Táctico de Interdicción en Helicópteros, explicó que tres de esas acciones requirieron disparos de precisión contra los motores de las lanchas para detenerlas.

Reinhold señaló que perseguir una embarcación desde un helicóptero, de noche y en mar abierto, exige coordinación entre pilotos y agentes. También advirtió que los contrabandistas utilizan barcos de mayor tamaño y potencia que los que había observado en sus más de dos décadas de servicio.

Quince personas fueron detenidas por presunto contrabando. De acuerdo con la información ofrecida por la institución, serán repatriadas en lugar de enfrentar un proceso penal en Estados Unidos.

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