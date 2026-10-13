Recaudador de Miami-Dade pide investigación por reunión de asesor de Mamdani con Díaz-Canel

MIAMI.- El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, solicitó este lunes a los departamentos de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos que investiguen los presuntos vínculos entre Danny Valdez, colaborador político del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el régimen cubano.

La investigación la solicitó a propósito de la reciente publicación del New York Post que de acuerdo con la información publicada Valdez viajó a Cuba entre el 22 y el 26 de octubre como parte de una delegación del Comité Internacional de Socialistas Democráticos de América (DSA).

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Los datos fueron publicados por el propio Valdez en noviembre de ese año y posteriormente, borrados.

Valdez, amigo, asesor y antiguo recaudador de fondos del alcalde Zohran Mamdani, describió al régimen cubano como un posible “socio” para impulsar el fin del embargo estadounidense.

“La seguridad nacional de Estados Unidos no se negocia. Solicito al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que investiguen los presuntos vínculos de Danny Valdez, señalado en reportes de prensa como asesor y recaudador de fondos del alcalde Zohran Mamdani, con la dictadura asesina comunista-socialista de Cuba", escribió Fernández en su cuenta de X.

También señaló que el alcalde de Nueva York “le debe transparencia al pueblo estadounidense sobre el papel de Valdez en su campaña y cualquier relación con su administración”.

Afirmó que las autoridades federales deben determinar si los contactos de Valdez con funcionarios cubanos infringieron alguna ley estadounidense.

Detalles del viaje

La delegación se alojó en el hotel cinco estrellas Grand Aston Havana, utilizó transporte con aire acondicionado y visitó restaurantes de alto nivel, una experiencia que el propio Valdez calificó como “anormalmente lujosa” frente a la pobreza que observó en la isla.

Valdez confirmó al Post tanto el viaje como su reunión con Díaz-Canel y también reconoció haber asesorado a Mamdani sobre política hacia Cuba durante su campaña. No se ha acusado a Valdez ni al resto de la delegación de actividad criminal relacionada con la visita.

El caso abre interrogantes sobre la influencia que activistas vinculados políticamente a La Habana pueden ejercer dentro del entorno del alcalde de Nueva York, especialmente en momentos de fuerte tensión entre Washington y el régimen cubano.

El New York Post afirmó que Valdez recaudó fondos para Mamdani durante la campaña para la Alcaldía de Nueva York y que lo asesoró sobre la política hacia Cuba.

Los cuestionamientos por los vínculos de Valdez con representantes del régimen cubano, se extienden hasta el alcalde Mandani, quien, en octubre de 2025, cuando aún era candidato a alcalde, posó en una fotografía con funcionarios del régimen cubano.

La imagen, publicada el 26 de octubre por el New York Post, había sido tomada en junio de 2024, durante una visita a Albany de una delegación oficial de La Habana ante las Naciones Unidas. Apareció originalmente en la cuenta de X del senador estatal por el Distrito 25 de Nueva York, Jabari Brisport, quien se define como socialista.

En relación con la reunión de Valdez con Miguel Díaz- Canel, consideró ese encuentro un logro político para su organización, que mantiene una posición favorable al levantamiento de las sanciones económicas estadounidenses contra Cuba.

"Para nuestra delegación, que esta reunión se haya llevado a cabo fue un verdadero logro. Fue una señal de que el gobierno cubano tomó en serio a nuestra organización y nos vio como socios potenciales en la labor de poner fin al embargo estadounidense", escribió.

Durante la reunión, Díaz-Canel expuso sus críticas a la política de Washington y sostuvo que las sanciones estadounidenses dificultaban el desarrollo económico del país.

La delegación también sostuvo encuentros con Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) e hija del exgobernante Raúl Castro.

El viaje permitió así a los activistas estadounidenses establecer contactos directos con representantes de la estructura política cubana y conocer de primera mano la posición oficial de La Habana sobre las relaciones con Estados Unidos.

FUENTE: Con información de Cubanomedia/Diario de Cuba/ Cibercuba