DIARIO LAS AMÉRICAS y la Oficina de Elecciones de Miami-Dade impulsan Destino Político 2026

DORAL.- DIARIO LAS AMÉRICAS y la Oficina de Elecciones del Condado Miami-Dade celebraron el viernes 9 de octubre el encuentro Destino Político 2026, una iniciativa conjunta de intercambio sobre las elecciones de noviembre.
Alina García llamó a votar el 3 de noviembre durante la jornada organizada en Doral, con Sufrat Mediterranean Grill como anfitrión
DORAL.- DIARIO LAS AMÉRICAS y la Oficina de Elecciones del Condado Miami-Dade celebraron el viernes 9 de octubre el encuentro Destino Político 2026, una iniciativa conjunta de intercambio sobre las elecciones de noviembre.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Iliana Lavastida, directora ejecutiva del periódico, quien resaltó el valor de la iniciativa para promover la participación ciudadana y reconoció el respaldo de las instituciones y colaboradores que hicieron posible su realización.
La supervisora de Elecciones, Alina García, estuvo acompañada por su equipo de trabajo y agradeció la colaboración de este rotativo para desarrollar actividades como esta. Durante su intervención, destacó la importancia de acudir a las urnas el próximo 3 de noviembre.
La reunión contó con la presencia de Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade; Larisa Svechin, alcaldesa de Sunny Isles Beach, Ricardo De Melo, aspirante a la alcaldía de Cutler Bay, entre otros invitados y figuras de la política a nivel local. También asistieron periodistas y miembros del departamento de ventas de esta casa editorial.
Como parte del proyecto, esta rotativo prepara una edición especial dedicada al panorama electoral, los candidatos y los asuntos de mayor interés para sus lectores. Asimismo, en sus ediciones impresas anteriores ha venido publicando un ejemplo de las boletas con los aspirantes y los puestos por lo que corren en cada contienda electoral.
Sufrat Mediterranean Grill se sumó como anfitrión y facilitó sus instalaciones en Downtown Doral para la celebración de la actividad. El establecimiento está ubicado en el 8455 NW 53rd Street, local G-106. Wine41 también brindó su apoyo a la cita.
Especializado en cocina mediterránea, el restaurante ofrece hummus, una crema de garbanzos, y baba ghanoush, elaborado con berenjena asada. Estas preparaciones se acompañan de pan pita. Su carta incluye falafel, shawarma de pollo o res, brochetas y chuletas de cordero, además de ensaladas y alternativas vegetarianas. Las bandejas para compartir y su servicio de catering forman parte de la oferta para reuniones y celebraciones.