martes 13  de  octubre 2026
ELECCIONES

DIARIO LAS AMÉRICAS y la Oficina de Elecciones de Miami-Dade impulsan Destino Político 2026

Alina García llamó a votar el 3 de noviembre durante la jornada organizada en Doral, con Sufrat Mediterranean Grill como anfitrión

Alina García, supervisora de Elecciones exhorta a la ciudadanía a salir a las urnas del 3 de noviembre próximo.&nbsp;

Alina García, supervisora de Elecciones exhorta a la ciudadanía a salir a las urnas del 3 de noviembre próximo. 

CORTESÍA KRISTHIAN TORO
liana Lavastida, directora ejecutiva de Diario Las Americas resaltó el valor de la iniciativa para promover la participación ciudadana.

liana Lavastida, directora ejecutiva de Diario Las Americas resaltó el valor de la iniciativa para promover la participación ciudadana.

CORTESÍA KRISTHIAN TORO
Ricardo Alberty, director ejecutivo de Chamber South durante su intervención en la cita.

Ricardo Alberty, director ejecutivo de Chamber South durante su intervención en la cita.

CORTESÍA KRISTHIAN TORO
Ricardo De Melo, aspirante a la alcaldía de Cutler Bay, entre los invitados.

Ricardo De Melo, aspirante a la alcaldía de Cutler Bay, entre los invitados.

CORTESÍA KRISTHIAN TORO
Invitados a Destino Político 2026.

Invitados a Destino Político 2026.

CORTESÍA KRISTHIAN TORO
Varias figuras de la política a nivel local asistieron al encuentro.

Varias figuras de la política a nivel local asistieron al encuentro.

CORTESÍA KRISTHIAN TORO
Larisa Svechin, alcaldesa de Sunny Isles Beach estuvo presente impulsando su reelección.

Larisa Svechin, alcaldesa de Sunny Isles Beach estuvo presente impulsando su reelección.

CORTESÍA KRISTHIAN TORO
Participantes compartieron durante el encuentro celebrado en Sufrat Mediterranean Grill Doral.

Participantes compartieron durante el encuentro celebrado en Sufrat Mediterranean Grill Doral.

CORTESÍA KRISTHIAN TORO
Eddy Rojas, candidato al congreso por el distrito 28 de Florida y Ricardo De Melo, aspirante a la alcaldía de Cutler Bay, repasan el ejemplar de la boleta.

Eddy Rojas, candidato al congreso por el distrito 28 de Florida y Ricardo De Melo, aspirante a la alcaldía de Cutler Bay, repasan el ejemplar de la boleta.

CORTESÍA KRISTHIAN TORO
Miguel del Rivero, propietario del Vocero News junto a Eddy Rojas.

Miguel del Rivero, propietario del Vocero News junto a Eddy Rojas.

CORTESÍA KRISTHIAN TORO
Ejemplo de la boleta electoral publicada en la edición impresa de DLA.

Ejemplo de la boleta electoral publicada en la edición impresa de DLA.

CORTESÍA KRISTHIAN TORO
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

DORAL.- DIARIO LAS AMÉRICAS y la Oficina de Elecciones del Condado Miami-Dade celebraron el viernes 9 de octubre el encuentro Destino Político 2026, una iniciativa conjunta de intercambio sobre las elecciones de noviembre.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Iliana Lavastida, directora ejecutiva del periódico, quien resaltó el valor de la iniciativa para promover la participación ciudadana y reconoció el respaldo de las instituciones y colaboradores que hicieron posible su realización.

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liana Lavastida, directora ejecutiva de Diario Las Americas resaltó el valor de la iniciativa para promover la participación ciudadana.

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La supervisora de Elecciones, Alina García, estuvo acompañada por su equipo de trabajo y agradeció la colaboración de este rotativo para desarrollar actividades como esta. Durante su intervención, destacó la importancia de acudir a las urnas el próximo 3 de noviembre.

La reunión contó con la presencia de Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade; Larisa Svechin, alcaldesa de Sunny Isles Beach, Ricardo De Melo, aspirante a la alcaldía de Cutler Bay, entre otros invitados y figuras de la política a nivel local. También asistieron periodistas y miembros del departamento de ventas de esta casa editorial.

Eddy Rojas, candidato al congreso por el distrito 28 de Florida y Ricardo De Melo, aspirante a la alcaldía de Cutler Bay, repasan el ejemplar de la boleta.

Eddy Rojas, candidato al congreso por el distrito 28 de Florida y Ricardo De Melo, aspirante a la alcaldía de Cutler Bay, repasan el ejemplar de la boleta.

Como parte del proyecto, esta rotativo prepara una edición especial dedicada al panorama electoral, los candidatos y los asuntos de mayor interés para sus lectores. Asimismo, en sus ediciones impresas anteriores ha venido publicando un ejemplo de las boletas con los aspirantes y los puestos por lo que corren en cada contienda electoral.

Sufrat Mediterranean Grill se sumó como anfitrión y facilitó sus instalaciones en Downtown Doral para la celebración de la actividad. El establecimiento está ubicado en el 8455 NW 53rd Street, local G-106. Wine41 también brindó su apoyo a la cita.

Especializado en cocina mediterránea, el restaurante ofrece hummus, una crema de garbanzos, y baba ghanoush, elaborado con berenjena asada. Estas preparaciones se acompañan de pan pita. Su carta incluye falafel, shawarma de pollo o res, brochetas y chuletas de cordero, además de ensaladas y alternativas vegetarianas. Las bandejas para compartir y su servicio de catering forman parte de la oferta para reuniones y celebraciones.

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