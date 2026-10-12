DIARIO LAS AMÉRICAS y la Oficina de Elecciones de Miami-Dade impulsan Destino Político 2026

Eddy Rojas, candidato al congreso por el distrito 28 de Florida y Ricardo De Melo, aspirante a la alcaldía de Cutler Bay, repasan el ejemplar de la boleta.

Ricardo De Melo, aspirante a la alcaldía de Cutler Bay, entre los invitados.

liana Lavastida, directora ejecutiva de Diario Las Americas resaltó el valor de la iniciativa para promover la participación ciudadana.

Alina García, supervisora de Elecciones exhorta a la ciudadanía a salir a las urnas del 3 de noviembre próximo.

DORAL.- DIARIO LAS AMÉRICAS y la Oficina de Elecciones del Condado Miami-Dade celebraron el viernes 9 de octubre el encuentro Destino Político 2026, una iniciativa conjunta de intercambio sobre las elecciones de noviembre.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Iliana Lavastida, directora ejecutiva del periódico, quien resaltó el valor de la iniciativa para promover la participación ciudadana y reconoció el respaldo de las instituciones y colaboradores que hicieron posible su realización.

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liana Lavastida, directora ejecutiva de Diario Las Americas resaltó el valor de la iniciativa para promover la participación ciudadana. CORTESÍA KRISTHIAN TORO

La supervisora de Elecciones, Alina García, estuvo acompañada por su equipo de trabajo y agradeció la colaboración de este rotativo para desarrollar actividades como esta. Durante su intervención, destacó la importancia de acudir a las urnas el próximo 3 de noviembre.

La reunión contó con la presencia de Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade; Larisa Svechin, alcaldesa de Sunny Isles Beach, Ricardo De Melo, aspirante a la alcaldía de Cutler Bay, entre otros invitados y figuras de la política a nivel local. También asistieron periodistas y miembros del departamento de ventas de esta casa editorial.

Eddy Rojas, candidato al congreso por el distrito 28 de Florida y Ricardo De Melo, aspirante a la alcaldía de Cutler Bay, repasan el ejemplar de la boleta. CORTESÍA KRISTHIAN TORO

Como parte del proyecto, esta rotativo prepara una edición especial dedicada al panorama electoral, los candidatos y los asuntos de mayor interés para sus lectores. Asimismo, en sus ediciones impresas anteriores ha venido publicando un ejemplo de las boletas con los aspirantes y los puestos por lo que corren en cada contienda electoral.

Sufrat Mediterranean Grill se sumó como anfitrión y facilitó sus instalaciones en Downtown Doral para la celebración de la actividad. El establecimiento está ubicado en el 8455 NW 53rd Street, local G-106. Wine41 también brindó su apoyo a la cita.

Especializado en cocina mediterránea, el restaurante ofrece hummus, una crema de garbanzos, y baba ghanoush, elaborado con berenjena asada. Estas preparaciones se acompañan de pan pita. Su carta incluye falafel, shawarma de pollo o res, brochetas y chuletas de cordero, además de ensaladas y alternativas vegetarianas. Las bandejas para compartir y su servicio de catering forman parte de la oferta para reuniones y celebraciones.