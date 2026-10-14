Identifican a cubano rescatado frente a Miami tras cuatro días sin noticias; otros seis son repatriados

MIAMI.- El aviso de un navegante movilizó a unidades federales que auxiliaron a un cubano encontrado solo sobre una pequeña balsa, aproximadamente a 16 millas al este de Key Biscayne. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) situó el rescate el lunes 12 de octubre.

La alerta se transmitió por el canal 16 de radio VHF. Equipos marítimos de Miami y Fort Lauderdale, junto con la Guardia Costera, respondieron al llamado. Después de una evaluación de Miami-Dade Fire Rescue (MDFR), el hombre fue trasladado al patrullero Melvin Bell para continuar con el procesamiento correspondiente.

Sus familiares lo identificaron como Enrique René Reyes Martínez, de 38 años. Los datos fueron divulgados por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada quien a través de una publicación en su perfil de Facebook detalló que el naufrago es originario de Santiago de Cuba, residía en La Habana y sus allegados habían tenido noticias suyas por última vez el jueves 8, tras salir a pescar en las costas de Cojimar.

Las autoridades no han informado si Reyes Martínez será repatriado a Cuba o si se ha iniciado una evaluación de sus posibles necesidades de protección. El rescate y su traslado a un patrullero no equivalen a una autorización para permanecer en Estados Unidos ni garantizan una audiencia de asilo ante un juez de inmigración.

La Guardia Costera mantiene como regla general la devolución de los migrantes interceptados en el mar. Existen procedimientos para evaluar el temor de persecución o tortura si regresan a su país, pero esa revisión es distinta de un proceso de asilo ante una corte estadounidense. Un informe de los inspectores generales al Congreso, correspondiente al primer trimestre de 2026, confirma que USCIS continúa realizando evaluaciones de protección de personas interceptadas en aguas del Caribe. No se ha divulgado si este cubano ha sido remitido a ese procedimiento.

El entonces presidente Barack Obama anunció el 12 de enero de 2017, con efecto inmediato, el fin de “pies secos, pies mojados”. Era una política migratoria, no una ley: generalmente permitía permanecer en Estados Unidos a los cubanos que alcanzaban territorio estadounidense, mientras quienes eran interceptados en el mar eran devueltos. Su eliminación terminó con ese trato preferencial de ingreso; no derogó la Ley de Ajuste Cubano de 1966.

Estas salidas ocurren en medio del deterioro de las condiciones de vida en la isla. El Programa Mundial de Alimentos describe una crisis económica marcada por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, que dificultan el acceso a la comida, además de una prolongada crisis energética. Un informe de ACNUR publicado en marzo de 2026 recoge entre las razones de salida señaladas por cubanos la falta de empleo, los bajos ingresos y las dificultades para alimentarse. Ese panorama ayuda a explicar la presión para emigrar, incluso por rutas marítimas peligrosas, aunque no permite establecer las circunstancias que llevaron a Reyes Martínez a hacerse a la mar.

En actuaciones diferentes, la Guardia Costera devolvió a Cuba a seis ciudadanos este martes, a bordo del Isaac Mayo. Las personas repatriadas procedían de dos incidentes anteriores al hallazgo de Reyes Martínez.

El primero ocurrió el jueves 8 de octubre, al suroeste de Cay Sal, cerca de Bahamas. Una aeronave de la CBP avisó de una embarcación y la tripulación del Raymond Evans recogió a tres hombres. Uno necesitó ser evacuado a tierra para recibir atención médica especializada y quedó fuera del retorno.

El domingo 11, otro operativo permitió poner a salvo a cuatro ocupantes de un pesquero cubano averiado, localizado a unas 46 millas náuticas al sureste de Key West. Los tripulantes del Isaac Mayo acudieron a esa emergencia.

La institución enmarcó esas dos intervenciones en Vigilant Sentry. Explicó que, antes de las repatriaciones, se comprueban las identidades y se proporcionan alimentos, agua, alojamiento temporal y atención médica básica.