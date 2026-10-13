EEUU impone sanciones a personas vinculadas al Cartel del Noreste México por operaciones de lavado de dinero

WASHINGTON.- El gobierno de los Estados Unidos anunció este martes sanciones económicas contra cuatro individuos y 11 entidades relacionadas con el Cartel del Noreste de México , designado organización "narcoterrorista", por lavado de dinero en el marco de la política de seguridad contra el narcotráfico.

"Las personas y entidades sancionadas han estado involucradas en las carreras de caballos, la construcción, el transporte de carga y los sectores de petróleo y gas que han facilitado las operaciones del CDN, incluyendo el movimiento de ganancias ilícitas", detalló el comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro Departamento del Tesoro.

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“La acción de hoy expone la explotación del sector hípico por parte del Cartel del Noreste para lavar dinero ilícito y financiar sus operaciones”, afirmó el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Tras el anuncio, el Ejecutivo de México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera informó el bloqueo de 15 cuentas vinculadas a operaciones de lavado de dinero relacionadas con el Cartel del Noreste.

Sanciones a cercanos al Cartel

El Departamento del Tesoro publicó en un comunicado en su página web los nombres de los sancionados.

Mencionó al empresario Gamaliel Garza y a nueve de sus empresas en Tamaulipas por favorecer al Cartel con apoyo financiero, así como a su hijo Gamaliel Garza Elías por proporcionar fondos a campañas electorales de los candidatos a cargos de México promovidos por el Cartel.

También señala al sancionado Pablo César Guajardo Álvarez, alias Takia, como el jefe de plaza de la organización criminal en la ciudad de Nuevo Laredo.

Entre las 11 compañías, la mayoría domiciliadas en el estado de Tamaulipas, hay constructoras, distribuidoras de gas, clubes deportivos y cuadras.

“Los líderes y miembros del CDN adquieren caballos —muchos de ellos provenientes de Estados Unidos— para competir en La Molienda”, añadió el comunicado.

Informó además que todos los bienes de los sancionados, que se encuentren en territorio estadounidense o en posesión de algún ciudadano de ese país, quedan sujetos a embargo y deben ser reportados a la OFAC.

“Esta acción representa el esfuerzo más significativo del Departamento del Tesoro hasta la fecha para desmantelar la infraestructura financiera del Cartel del Noreste”, indicó el comunicado que subrayó que el Departamento del Tesoro “mantiene su compromiso de proteger el sistema financiero estadounidense del uso indebido por parte de carteles violentos”.

México tras las medidas

El Cartel del Noreste opera desde la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo y fue declarado "organización narcoterrorista" por Washington en febrero del año pasado, junto a otras organizaciones criminales de México.

Desde el gobierno de Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Hacienda explicó que la Unidad Financiera identificó movimientos por altas sumas de efectivo, transferencias nacionales e internacionales y compras de vehículos de lujo, joyas e inmuebles, según una nota oficial.

Reafirmó que las investigaciones abarcan a una posible red de empresas de construcción, servicios financieros y actividades ecuestres, algunas con operaciones incompatibles con sus ingresos declarados, irregularidades fiscales y sociedades con escasa o nula actividad económica.

FUENTE: Con información del Departamento del Tesoro, AFP, EFE