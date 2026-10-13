Tesoro multa a Bank of America por incumplir normas contra lavado de dinero

Logo de Bank of America, el segundo banco más grande de Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes multas por más de 1.200 millones de dólares a Bank of America , el segundo banco más grande del país, por incumplir las normas contra el [blanqueo de capitales].

El banco no reportó de forma adecuada más de 5.000 millones de dólares en "transacciones sospechosas", indicó el Tesoro.

Algunas de estas operaciones implicaban riesgos relacionados con la seguridad nacional y con transacciones "indicativas de redes chinas de lavado de dinero" y de financiamiento ilícito en la zona de la frontera suroeste de Estados Unidos.

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro impuso a Bank of America una sanción total de 1.200 millones de dólares.

Violaciones también a programas de sanciones

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también anunció un acuerdo de 11,6 millones de dólares con el banco por "aparentes violaciones de numerosos programas de sanciones, incluidos los relativos a Irán, Rusia, narcóticos y terrorismo global".

"Las acciones de hoy envían un mensaje claro de que ni siquiera las instituciones financieras más grandes están por encima de la ley", dijo en un comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"Cuando un banco de este tamaño no cumple con sus obligaciones en materia de combate al lavado de dinero y sanciones, las consecuencias se extienden mucho más allá de sus propios muros, exponiendo a todo el sistema financiero estadounidense a importantes riesgos de financiamiento ilícito", añadió.

Un portavoz de Bank of America señaló que la institución financiera cooperó con los reguladores en las resoluciones de estas sanciones.

FUENTE: Con información de AFP.