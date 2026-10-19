Cubalex alerta que en septiembre la represión en Cuba se concentró en las cárceles

LA HABANA .- La organización de asesoría jurídica Cubalex advirtió que la represión ejercida por el régimen cubano se intensificó un 6% durante el mes de septiembre de 2026, desplazando su foco punitivo de forma alarmante hacia los centros penitenciarios de la isla.

Pese a registrarse un descenso en las manifestaciones de calle, con 35 protestas públicas reportadas, concentradas principalmente en la capital, la ONG enfatizó que una menor cantidad de protestas no equivale a una disminución en la violencia de Estado.

Según los datos de la organización, casi la mitad de las violaciones documentadas en el mes (49%) ocurrieron en el interior de las prisiones, donde el corte prolongado de comunicaciones entre reclusos y sus familiares alcanzó su nivel más alto en el año, superando en decenas de penales los siete días continuos de aislamiento. Las instalaciones con mayor número de abusos registrados fueron Kilo 8 en Camagüey, la Prisión Provincial de Las Tunas y Mar Verde en Santiago de Cuba, recintos donde además se reportaron huelgas de hambre y de sed por parte de presos políticos.

#CubaEnCifras. Corte mensual de represión | Septiembre 2026



Nuestro informe mensual de septiembre ya está en la web de Cubalex.



Menos protestas no significa menos represión. En septiembre hubo 35 protestas públicas, concentradas en La Habana y Santiago de Cuba, y 5 protestas… pic.twitter.com/xbT8sQP8ty — Cubalex (@CubalexDDHH) October 18, 2026

Geográficamente, La Habana concentró el 38% de los actos represivos del país, seguida de Camagüey (15%) y Santiago de Cuba (6%). El 18 de septiembre se posicionó como la jornada con mayor nivel de hostigamiento, al registrarse 22 incidentes que abarcaron cercos policiales, detenciones arbitrarias y vigilancia domiciliaria orientados a impedir la asistencia de activistas y periodistas a un evento en la Embajada de Estados Unidos en la capital. El operativo incluyó campañas de descrédito y actos de repudio promovidos por el régimen contra el propio encargado de Negocios estadounidense, Mike Hammer.

A este panorama de violencia sistemática se suma la denuncia previa de Cubalex sobre al menos 115 fallecimientos vinculados a la reclusión penitenciaria entre febrero de 2024 y junio de 2026. La ONG alertó sobre un patrón que denominó "externalización de la muerte", mediante el cual las autoridades excarcelan a reos con estados de salud irreversibles para evitar asumir la responsabilidad estatal por los decesos ocurridos bajo su custodia.

FUENTE: Ciubalex