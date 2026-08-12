María Corina Machado recalca la democracia como premisa para una transición estable

MONTEVIDEO. - La líder María Corina Machado , premio Nobel de la Paz 2025, aseguró que 90% de la población de Venezuela quiere vivir en libertad y en democracia y esa es la mayor garantía de que logrará alcanzar una transición estable, tras 27 años de destrucción por parte de un régimen autoritario.

“Hemos llegado a la fase final de esta tiranía”, dijo y descartó que la transición sea el resultado de un proceso impuesto o dirigido por élites.

Machado intervino, de manera virtual, en el Foro América Libre de la Fundación Konrad Adenauer, celebrado en Uruguay, en el cual felicitó al Partido Nacional por su 190 aniversario y al que atribuyó en gran medida la solidez de las instituciones democráticas y la longevidad de sus organizaciones políticas.

La opositora venezolana se refirió al contexto de una América libre. “Si hablamos de ella es porque la historia de nuestro continente entero es la de un ideal que se levanta sobre la defensa de la dignidad de cada ser humano”, expresó en su mensaje compartido por sus redes.

“Si todos hoy hablamos de una América libre, es porque la historia de nuestro continente entero es la de un ideal que se levanta sobre la defensa de la dignidad de cada ser humano”. @MariaCorinaYA en el Foro @America_Libre1, de la Fundación Konrad Adenauer pic.twitter.com/MZKwnvwRKZ — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) August 11, 2026

Venezuela hacia la transición

Abordó entonces la situación venezolana y subrayó el desafío de conquistar la libertad, sin hacer mención a las conversaciones iniciadas entre un sector de la oposición y el chavismo en el país, con el impulso de EEUU.

“En las últimas décadas, los venezolanos aprendimos que ninguna democracia está consolidada y que la libertad es un bien frágil que debemos defenderlo y conquistarlo todos los días”.

“Nuestro país hoy sufre las consecuencias de 27 años de espurio y destrucción por un régimen criminal que todavía sigue en el poder. Sin embargo, hemos logrado llegar a la fase final de esta tiranía”, añadió.

Machado afirmó que el régimen de Venezuela, como todos los autoritarios, se propuso dividir y enfrentar a la sociedad, pero que su movimiento político derribó las barreras levantadas alrededor de los valores de dignidad y responsabilidad, solidaridad y libertad, con el propósito común de la unión.

“Y lo logramos”, aseveró. “Venezuela es quizá la sociedad más cohesionada de la región, el 90% de nuestro país quiere vivir con democracia y en libertad, y esta es la mayor garantía de que tendremos una transición estable y coordinada”.

Rol de EEUU contra la represión

Machado señaló la larga tradición democrática del país y la existencia de una sociedad organizada “como ninguna otra organización”.

Tras hacer un breve recuento del esfuerzo opositor que lideró desde octubre de 2023 hasta la represión que desató el régimen de Maduro durante 18 meses, insistió en que los venezolanos se mantienen activos en la defensa de la democracia.

Agradeció al gobierno de EEUU su apoyo al “desmantelamiento del sistema represivo” en Venezuela.

“Gracias al liderazgo de gobierno de EEUU, al presidente Trump y al secretario Marco Rubio se ha iniciado el proceso de desmantelamiento del sistema represivo y criminal que opera en Venezuela”, afirmó.

“Nos corresponde ahora avanzar en la transición democrática para construir desde las bases las instituciones democráticas que hoy están en ruinas, y la sociedad venezolana está unida, organizada y decidida a lograrla”, subrayó la líder opositora.

FUENTE: Con información de María Corina Machado/ComandoConVzla red X