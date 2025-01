Rick Scott insiste en elevar a $100 millones la recompensa por Maduro en víspera de la toma de posesión

"Mi proyecto de ley, la Ley STOP MADURO, aumentará la recompensa máxima por la información que conduzca al arresto y condena de Maduro a 100 millones de dólares, utilizando activos incautados en lugar del dinero de los contribuyentes estadounidenses para poner fin a la tiranía causada por este narcoterrorista", expresó Scott en un mensaje publicado en su cuenta X.

"Es hora de subir la apuesa".

Aunque valoró la recompensa de 15 millones de dólares que ofreció la DEA en 2020, bajo la primera administración del republicano Donald Trump, por la cabeza del dictador venezolano, consideró que "es hora de subir la apuesta y aprobar este buen proyecto de ley lo antes posible".

"Las dictaduras asesinas de Maduro y Chávez mataron a la industria petrolera de Venezuela hace décadas. Han matado a la economía venezolana con políticas socialistas, y han quitado la libertad y la democracia a su pueblo. "Esto tiene que terminar", expresó en un mensaje publicado a primeras horas de este jueves.

Los senadores de Florida, Rick Scott y Marco Rubio, anunciaron en septiembre pasado la introducción del proyecto de ley Securing Timely Opportunities for Payment and Maximizing Awards for Detaining Unlawful Regime Officials (STOP MADURO). El mismo, tiene la finalidad de garantizar oportunidades de pago y maximizar las indemnizaciones por detener a funcionarios ilegales del régimen chavista, elevando de 15 a 100 millones la recompensa ofrecida por información que conduzca al arresto y condena de aduro, acusado de cargos criminales por narcotráfico.

Contraste con la recompensa por Edmundo González Urrutia

El dinero para este pago provendría de los bienes incautados por EEUU a funcionarios del régimen y sus "co-conspiradores". Hasta la fecha, las incautaciones de activos en territorio americano de altos jerarcas del chavismo, que enfrentan cargos penales, alcanzan aproximadamente la suma de 450 millones de dólares, de acuerdo con la Fiscalía en el Sur de Florida y sus socios federales.

La recompensa ofrecida por EEUU presenta un claro contraste con la que ofreció a principios de año el régimen de Maduro por la captura del González Urrutia, quien, de ser forzado al exilio, emprendió una gira en busca de apoyo internacional que lo llevó a distintos países de Europa y, más recientemente, de la región.

Este jueves, después de visitar Argentina, Uruguay, EEUU y Panamá, llevó a cabo una agenda de trabajo en República Dominicana, último destino antes de intentar ingresar a Venezuela para asumir la Presidencia.

La dictadura de Maduro "ha terminado".

Scott recalcó, además, que los venezolanos que este jueves salieron a las calles de Venezuela, a pesar de la militarización, amedrentamiento y represión del régimen, dejaron "abrumadoramente claro" que el presidente electo, Edmundo González Urrutia, "es su líder, en un esfuerzo encabezado por la líder de la oposición María Corina Machado".

"Los venezolanos quieren un nuevo día de libertad y democracia: el tiempo de la dictadura opresiva de Maduro ha TERMINADO", sostuvo el senador.

Resaltó, igualmente, que en apoyo al pueblo venezolano, EEUU "debe oponerse firmemente a cualquier intento de Maduro de aferrarse ilegítimamente al poder a través de la violencia o la represión".

Esto, para "dar paso al presidente electo González para devolver la democracia, la libertad y las oportunidades a Venezuela".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SenRickScott/status/1877454081742221346?t=t_L3H3_jEyNupINRsTGAMg&s=35&partner=&hide_thread=false El pueblo venezolano ha dejado abrumadoramente claro que el Presidente electo @EdmundoGU es su líder, en un esfuerzo encabezado por la líder de la oposición @MariaCorinaYA. Los Venezolanos quieren un nuevo día de libertad y democracia: el tiempo de la dictadura opresiva de Maduro… pic.twitter.com/O1xklsAFML — Rick Scott (@SenRickScott) January 9, 2025

FUENTE: Con información de redes sociales / Redacción DLA