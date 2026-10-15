Siete planes en Miami del 14 al 18 de octubre: cine gratuito, libros, música y ballet

MIAMI.- Los Goonies, la película de Richard Donner estrenada en 1985, se proyectará este miércoles 14 de octubre a las 8:00 p. m. en SoundScape Park. Según el calendario de Miami Beach, la función será gratuita y tendrá lugar en 400 17th Street, junto al New World Center.

El jueves 15, el Miami Beach Culture Crawl abrirá instituciones y espacios artísticos al público sin costo, de 6:00 a 9:00 p. m. The Wolfsonian–FIU, ubicado en 1001 Washington Avenue, inaugurará sus nuevos Knight Labs. El circuito comprende también The Bass, galerías y propuestas culturales en Lincoln Road.

ESCENA Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Para las familias, el Koubek Center y Miami Book Fair organizarán Picnic de Libros el sábado 17, de 2:00 a 5:00 p. m., con entrada libre. Participarán los artistas cubanos Yunier Cervino Oliver y Brenda Navarrete, a cargo de pintura y percusión, respectivamente, y el actor venezolano Saul Mauricio, con narración de cuentos. La sede está en 2705 SW 3rd Street, Miami.

En el Coral Gables Museum, Entrelibros se desarrolla del 14 al 18 de octubre. Sus organizadores anuncian actividades de literatura infantil en español y lecturas compartidas, también de acceso gratuito.

El domingo 18, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., el mercado de agricultores de Lincoln Road recibirá visitantes entre Meridian Avenue y Washington Avenue. Ofrecerá productos frescos, flores y otros artículos, sin cobro de entrada.

La música con boleto tendrá una de sus citas en Mana Wynwood: III Points se celebrará el viernes 16 y el sábado 17. La organización anuncia 293 artistas distribuidos en 13 escenarios.

Durante ese fin de semana, Miami City Ballet abrirá su temporada 2026-2027 con American Rhythms en el Ziff Ballet Opera House del Adrienne Arsht Center. El programa, previsto del 16 al 18, reúne Allegro Brillante, de George Balanchine; N.Y. Export: Opus Jazz, de Jerome Robbins; y un estreno mundial de Patricia Delgado.

El Arsht confirmó funciones a las 7:30 p. m. el viernes y el sábado, y a la 1:00 p. m. el domingo. Las entradas parten de 37,44 dólares, con los cargos incluidos.