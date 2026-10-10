sábado 10  de  octubre 2026
ESTÉTICA SEGURA

Una opción para recuperar la estética del rostro que el paso del tiempo afecta

Los expertos Elio Galán y Nabil Fakih Gómez impulsan una propuesta educativa en la que seguridad y prevención son esenciales antes de la primera inyección

El doctor Elio Galán examina el contorno facial de un hombre durante una sesión de valoración estética.

El doctor Elio Galán examina el contorno facial de un hombre durante una sesión de valoración estética.

CORTESÍA GALAN AESTHETICS
La evaluación individual permite definir los objetivos de cada tratamiento, como muestra Galán al revisar el rostro de una mujer junto a otros profesionales en una sesión educativa.&nbsp;

La evaluación individual permite definir los objetivos de cada tratamiento, como muestra Galán al revisar el rostro de una mujer junto a otros profesionales en una sesión educativa. 

CORTESÍA GALAN AESTHETICS
Dr. Fakih Gómez, cirujano hispano-libanés especializado en cirugía plástica facial y cráneo-maxilofacial.

Dr. Fakih Gómez, cirujano hispano-libanés especializado en cirugía plástica facial y cráneo-maxilofacial.

CORTESÍA GALAN AESTHETICS
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La búsqueda de un rostro rejuvenecido comienza con decisiones que el paciente no siempre ve: evaluar sus características, elegir la técnica y reconocer las zonas de riesgo. Esos pasos constituyen el centro de una propuesta educativa impulsada en Miami por los expertos Nabil Fakih Gómez y Elio Galán como referentes de una iniciativa que sitúa la seguridad antes del resultado cosmético.

El proyecto aborda toxina botulínica, rellenos faciales de ácido hialurónico y bioestimuladores de colágeno, descritos como tres pilares de la medicina estética moderna. Su objetivo es elevar el criterio clínico y la precisión en procedimientos de alta demanda, mediante un método que conecta los fundamentos científicos con la ejecución.

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Galán participa desde la organización local como director de Galan Academy y Galán Aesthetics. Graduado de Medicina en Cuba, cuenta en Estados Unidos con credenciales de Doctor en Práctica de Enfermería (DNP) y de enfermero registrado de práctica avanzada (APRN). Su actividad en el sur de Florida combina tratamientos de rejuvenecimiento y antienvejecimiento con cursos y talleres sobre inyectables, láser y manejo de efectos adversos.

La colaboración incorpora la experiencia del cirujano plástico facial y cráneo-maxilofacial Fakih Gómez a esa labor docente. Las instituciones que ambos representanfiguran como organizadoras del entrenamiento, dirigido a profesionales certificados de la salud. Galán aporta la coordinación en Miami y el vínculo con la comunidad sanitaria de la ciudad.

“Traer a Miami a un educador internacional con este nivel de trayectoria es una oportunidad única para la comunidad médica. Queremos que los profesionales se lleven ciencia aplicable, criterio clínico y herramientas prácticas para elevar su práctica diaria”, señalaron los promotores de las dos academias.

Dr. Fakih Gómez, cirujano hispano-libanés especializado en cirugía plástica facial y cráneo-maxilofacial.

Dr. Fakih Gómez, cirujano hispano-libanés especializado en cirugía plástica facial y cráneo-maxilofacial.

El diseño comprende jornadas completas de ejercicios supervisados, demostraciones en vivo y certificación al concluir. Los primeros buscan reforzar las destrezas técnicas; las sesiones demostrativas permiten analizar paso a paso la aplicación de los conocimientos.

Uno de sus componentes principales es la correlación clínica, anatómica y cadavérica. El temario incluye estructuras, planos y vectores faciales para relacionar el estudio del rostro con las exigencias de cada intervención. Este recorrido incorpora la selección de pacientes y la planificación del tratamiento, junto con estrategias para obtener resultados naturales y armónicos, subrayaron los especialistas al abordar el tema.

La prevención de complicaciones completa el contenido. Los organizadores plantean la capacitación como una respuesta al crecimiento del sector y a las expectativas de quienes buscan cambios en su apariencia. El perfeccionamiento del juicio profesional acompaña así el dominio de las tres modalidades, abordadas desde un enfoque avanzado.

La evaluación individual permite definir los objetivos de cada tratamiento, como muestra Galán al revisar el rostro de una mujer junto a otros profesionales en una sesión educativa.

La evaluación individual permite definir los objetivos de cada tratamiento, como muestra Galán al revisar el rostro de una mujer junto a otros profesionales en una sesión educativa.

Ese énfasis permite trasladar al público una dimensión menos visible de la atención: detrás de una inyección existe una evaluación previa. La preparación de quien la administra y su capacidad para responder ante posibles problemas forman parte del cuidado, además del efecto que se pretende conseguir.

La trayectoria de Fakih Gómez reúne ejercicio quirúrgico, investigación y docencia. La biografía facilitada lo identifica como presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial, director de Oculoplastia de la Academia Europea de Cirugía Plástica Facial y miembro asociado de la Academia Americana de Cirugía Plástica y Reconstructiva Facial.

Su perfil recoge la autoría y coautoría de manuscritos científicos y libros sobre cirugía plástica y reconstructiva facial. También consigna su labor como antiguo director del programa de formación especializada, o fellowship, de la sociedad española y su participación como educador en la Academia Internacional de Estética.

En el Hospital Fakih figura como propietario, director médico y jefe del Departamento de Cirugía Plástica Facial y Cirugía Cráneo-Maxilofacial. A esas responsabilidades se suma su selección como líder de opinión por diversas marcas comerciales.

La reseña le atribuye participación en más de 400 cursos internacionales, con conferencias sobre cirugía facial y medicina estética. Esa vocación dio origen a FaceXpert, una plataforma de enseñanza científica y detallada para personas que comienzan en estas técnicas y para quienes poseen experiencia.

La alianza conecta ese recorrido internacional con el trabajo de Elio Galán, quien se ha convertido en un referente de la práctica estética en el sur de Florida. En el centro de ambos esfuerzos queda una aspiración que trasciende el aula: que el cuidado del rostro preserve también la confianza de quien lo pone en manos de un profesional.

Para fotos:

Crédito: Cortesía Galán Aesthetics

Pie de foto 1: Dr. Fakih Gómez, cirujano hispano-libanés especializado en cirugía plástica facial y cráneo-maxilofacial.

Pie de foto 2: El doctor Elio Galán examina el contorno facial de un hombre durante una sesión de valoración estética.

Pie de foto 3: La evaluación individual permite definir los objetivos de cada tratamiento, como muestra Galán al revisar el rostro de una mujer junto a otros profesionales en una sesión educativa.

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