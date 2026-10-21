miércoles 21  de  octubre 2026
TECNOLOGÍA

Caos digital global: sitios web caen tras fallas de seguridad detectadas por IA

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) instó a las organizaciones a aplicar parches de inmediato o desconectar los sistemas vulnerables

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Imagen referencial. 

DLA/OpenAI

WASHINGTON.- Agencias gubernamentales y empresas de todo el mundo cerraron sitios web el miércoles después de que salieran a la luz dos fallas críticas relacionadas con PHP, un lenguaje de programación que sirve de base para una gran parte de internet.

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) instó a las organizaciones a aplicar parches de inmediato o desconectar los sistemas vulnerables.

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Las fallas "a menudo proporcionan una vía directa al sistema de archivos o a la base de datos del servidor", señaló la NSA en un comunicado en X. Los atacantes podrían utilizarlas para tomar control de servidores web sin necesidad de una contraseña.

PHP sirve de base para populares plataformas de diseño web, por lo que las debilidades potencialmente afectan a una amplísima gama de sitios, desde tiendas en línea y medios de noticias hasta servicios gubernamentales.

El hallazgo se produjo en medio de un auge de divulgaciones sobre seguridad de software impulsado por modelos de inteligencia artificial (IA) cada vez más potentes. De mantenerse la tendencia actual, el número de vulnerabilidades detectadas en 2026 podría duplicar el récord alcanzado el año pasado.

Voluntarios del proyecto PHP publicaron una corrección el miércoles para subsanar el problema.

"Si utiliza PHP, es imperativo actualizarlo de inmediato", señaló en una entrada de blog la PHP Foundation, que financia a los desarrolladores que trabajan en el lenguaje.

Las fallas fueron reportadas en agosto por la firma de seguridad Calif y por OpenAI, creadora de ChatGPT, que las señaló de forma independiente el mismo día.

Posteriormente, Wiz, una empresa de seguridad en la nube propiedad de Google, informó de más formas de explotarlas.

En ese momento, las fallas se comunicaron en privado a los desarrolladores de PHP y se mantuvieron confidenciales mientras se preparaba una corrección.

Los detalles se filtraron en línea el martes, un día antes del lanzamiento previsto, lo que provocó una carrera contrarreloj para desconectar sitios.

En Francia, sitios web de administraciones locales, incluida la Prefectura de Policía de París, son inaccesibles desde la tarde del miércoles a petición de la Agencia Nacional de Ciberseguridad francesa, tras la "detección de una vulnerabilidad crítica de seguridad", según informó el Ministerio del Interior.

En Países Bajos, el servicio nacional de identidad digital DigiD, el sitio web de la Cámara de Representantes y el del centro nacional de ciberseguridad se desconectaron como medida de precaución, de acuerdo con la radiodifusora pública neerlandesa NOS.

FUENTE: Con informació de AFP

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