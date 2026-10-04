Trump consultó a la inteligencia artificial antes de la captura de Nicolás Maduro

WASHINGTON.- La inteligencia artificial asumió un papel clave en la planificación y ejecución de la operación militar estadounidense que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro en Caracas.

Según revelaciones publicadas por el diario español ABC.ES, la administración del presidente Donald Trump utilizó herramientas avanzadas de análisis para evaluar el impacto político de la misión y optimizar el despliegue del Pentágono en el terreno, reseña ABC.ES

Semanas antes de la intervención ejecutada la noche del 2 de enero, Donald Trump sostuvo un encuentro privado en diciembre con el empresario Elon Musk. Durante la reunión, el mandatario consultó a Grok, el sistema de inteligencia artificial desarrollado por la firma xAI, sobre la posible reacción de la población venezolana ante una eventual detención del cabeza del régimen comunista.

El depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores siendo escoltados por las fuerzas de seguridad estadounidenses a su llegada a Nueva York, el pasado 5 de enero de 2026. EUROPA PRESS

Grok catalogó a Maduro como un represor impopular

El modelo de análisis arrojó un diagnóstico directo: catalogó a Maduro como un gobernante represivo sin respaldo popular y anticipó que la sociedad venezolana respondería con celebraciones ante su salida del poder. La evaluación coincidió con las manifestaciones registradas en las calles tras la consolidación del operativo militar, lo que reforzó la confianza de la Casa Blanca en estas plataformas tecnológicas.

Mientras Grok procesó el escenario político previo, el Pentágono integró la inteligencia artificial Claude, desarrollada por Anthropic, directamente en la fase táctica. El sistema operó dentro de la infraestructura clasificada de Palantir y la red de inteligencia militar Maven durante el despliegue de más de 150 aeronaves de las fuerzas especiales en la capital venezolana.

Las capacidades del software permitieron al Departamento de Defensa procesar imágenes, coordinar datos de inteligencia y acelerar la toma de decisiones en tiempo real, labores que con métodos tradicionales requerían días de análisis. La tecnología empleada en Caracas sentó las bases para el uso posterior de estas herramientas en otros escenarios del ámbito internacional, marcando un precedente en la conducción de operaciones estratégicas por parte de Estados Unidos.

FUENTE: ABC.ES