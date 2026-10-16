viernes 16  de  octubre 2026
ESPAÑA

Informe de inteligencia española revela que Marruecos conocía "con detalle" la invasión a Ceuta

Las declaraciones de Ricardo Ferris, en Distrito TV amplían la denuncia sobre la presunta intervención de medios militares marroquíes durante aquella crisis

Vista de las decenas de miles de personas que llegaron a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos.

Vista de las decenas de miles de personas que llegaron a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos.

Marcos Moreno / Europa Press
Migrantes asaltan una valla de alambre de púas mientras intentan cruzar la frontera terrestre con el enclave africano español de Ceuta, cerca de Fnideq, en el norte de Marruecos, el 15 de septiembre.

Migrantes asaltan una valla de alambre de púas mientras intentan cruzar la frontera terrestre con el enclave africano español de Ceuta, cerca de Fnideq, en el norte de Marruecos, el 15 de septiembre.

AFP
Imagen de migrantes cruzando la frontera de Ceuta.

Imagen de migrantes cruzando la frontera de Ceuta.

GABRIELA SARDÁ / EUROPA PRESS
Por Elena Moreno

MADRID — El exinspector de la Policía Nacional, Ricardo Ferris, reveló en El Mundo al Rojo, el programa dirigido y presentado por Jesús Ángel Rojo en Distrito TV, que una fuente militar destinada en Ceuta le habría informado del despliegue de unidades de guerra electrónica en las localidades fronterizas con Ceuta,Tetuán y Nador, que indicaría la implicación de las autoridades.

La denuncia del exinspector coincide con un informe de los servicios secretos españoles que afirma que Marruecos sabía que se estaba preparando la entrada masiva de migrantes a la ciudad norteafricana fronteriza de Ceuta los días 30 y 31 de julio.

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Mientras el exinspector Ferris afirmó que estos medios habrían respaldado la actuación de la fragata marroquí Mohammed VI, con el supuesto objetivo de interferir en las comunicaciones en la ciudad autónoma durante la crisis fronteriza.

Las declaraciones difundidas por el programa televisivo amplían la denuncia sobre la presunta intervención de medios militares marroquíes durante aquella crisis. A la supuesta actuación de una fragata frente a Ceuta se suma ahora la referencia al despliegue de dos batallones terrestres. Durante su intervención en El Mundo al Rojo, Ferris describió una operación que, según la información que afirma haber recibido, habría pretendido dificultar las comunicaciones españolas mientras se desarrollaban los acontecimientos que el propio programa calificó de «invasión».

Ferris situó las unidades de guerra electrónica en Tetuán y Nador y aseguró que sus movimientos habrían sido detectados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Ejército español. De acuerdo con su versión, la operación habría combinado medios navales y terrestres en un contexto de presión sobre la frontera. El periodista atribuyó estos datos a una conversación con un militar destinado en Ceuta, aunque estas afirmaciones requieren confirmación independiente.

Esta nueva declaración amplía la información publicada el 14 de octubre por El Distrito. En aquella noticia, el periodista Joaquín Abad denunció que un buque marroquí habría empleado sistemas de inhibición y vinculó esa presunta actuación con fallos en teléfonos móviles y cámaras durante la crisis. Abad planteó, además, que la presencia naval podría haber servido de apoyo a las entradas a través de la frontera.

Autoridades marroquíes implicadas

Marruecos conocía previamente que se estaba preparando la entrada masiva de migrantes a la ciudad norteafricana fronteriza de Ceuta los días 30 y 31 de julio, y sus autoridades "eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo", según un informe de los servicios secretos españoles.

El documento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fue entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga las circunstancias de la avalancha migratoria sufrida por esa ciudad española desde Marruecos.

El informe sobre el acceso de más de 80.000 personas a nado y a pie remitido a la magistrada afirma que las autoridades marroquíes conocían "con detalle" la existencia de convocatorias en redes sociales, "con un gran seguimiento" por parte de sus usuarios, que llamaban a esa entrada coincidiendo con la Fiesta del Trono de Marruecos.

"Dichas autoridades eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo", añade el CNI.

Señala también que, en lo que respecta al conocimiento previo de la amenaza, además de un aviso remitido por el CNI, los Servicios de Inteligencia y fuerzas policiales y de seguridad marroquíes eran "absolutamente conocedores de que se estaba generando una situación anómala".

Era anómala, continúa, "en términos de posibles intentos de entradas irregulares", además de ser conscientes de "un relevante aumento en la afluencia de migrantes en los días previos" a ese acontecimiento.

El documento también asegura que, a nivel operativo, "no se observó una reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación", es decir, la gran afluencia de migrantes que querían entrar en Ceuta desde el país vecino.

Marruecos conocía "la extensión, dimensión, fecha y hora de la posible entrada", apostilla el documento.

España avisó a los servicios secretos marroquíes

También explica que el CNI remitió una nota urgente el día 29 de julio a los dos principales órganos de inteligencia de Marruecos, la DGED y la DGST. A ellos les facilitó información sobre los grupos de Facebook y WhatsApp que preparaban la entrada masiva. Incluso, les indicó la hora: las 20:00 horas (18:00 GMT) del 30 de julio.

Y sobre la actitud de Marruecos, apunta: "Se considera que una de las razones de este insuficiente despliegue se debe a que las autoridades marroquíes decidieron dar prioridad a garantizar la seguridad del desarrollo de las celebraciones de la Fiesta del Trono en la cercana localidad marroquí de Rincón, dado que el rey Mohamed VI se encontraba presente en el palacio de dicha localidad en el que se estaban produciendo los actos".

Esto provocó que la llegada de inmigrantes "de forma descontrolada" al entorno de Ceuta "se pudiera hacer sin la oposición de las fuerzas de seguridad marroquíes", según el informe.

El centro español de inteligencia agrega que solo se comenzaron a aplicar medidas más contundentes, como detenciones, traslados al interior y uso de medios disuasorios, "cuando ya se había producido el pico de entradas por tierra y mar a Ceuta".

De todos modos, sí se ha podido constatar que, desde la tarde del día 30, las fuerzas marroquíes "retuvieron preventivamente" a grupos de migrantes subsaharianos en los montes de la localidad de Castillejos para "bloquear" su avance.

En la práctica, dice el CNI, las autoridades marroquíes mostraron una implicación "muy irregular en la prevención y control de la crisis".

FUENTE: Con información de Distrito TV y EFE

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