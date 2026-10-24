sábado 24  de  octubre 2026
PROTESTAS

"Cerca de 800.000 personas movilizadas" en Francia, afirma confederación de trabajadores

En París, la movilización fue de más de 200.000 personas. En Lyon, la policía dispersó a manifestantes con gases lacrimógenos. Ola de protestas continuará

Manifestantes prenden fuego a la basura. (AFP)

Manifestantes prenden fuego a la basura. (AFP)

Por Elena Moreno

PARÍS. La numerosa presencia de policías y gendarmes (70.000) en las calles de Francia no fue obstáculo para que miles de personas salieran a protestar, tal como lo habían convocado. El ambiente fue tenso por la prohibición de las autoridades de algunas manifestaciones tras los disturbios y saqueos del 7 de octubre.

Los “Chalecos Amarillos” (surgió en 2018 en demanda de reivindicaciones sociales), estudiantes y sindicatos, entre otros, se encontraron en las calles para proseguir con las manifestaciones, cuyo origen de fondo, al parecer, es el reclamo por mejores condiciones de vida.

Lee además
La violencia durante las protestas en Francia se ha apoderado de las calles de ese país europeo.
POLÍTICA

Gobierno de Francia apunta a la "ultraizquierda" tras violentas protestas
El presidente francés, Emmanuel Macro
MEDIDAS

Macron prohíbe protestas no sindicales tras la ola de disturbios en Francia

De acuerdo con los cálculos de la Confederación General de Trabajadores (CGT) este sábado se movilizaron en Francia cerca de 800.000 personas, incluyendo 250.000 en París.

Mientras que la policía estimó en ás de 410.000 los manifestantes en París.

También en Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier y Nantes, donde se registraron enfrentamientos durante las protestas, reavivando el temor a episodios de violencia urbana como los observados una semana antes.

El gobierno del presidente Emmanuel Macron, que abandonará el poder en mayo, está bajo presión para evitar nuevas escenas de caos como las vividas la semana pasada, muy comentadas por dirigentes extranjeros.

Los incidentes comenzaron en Lyon

En la capital del país galo, París, los principales museos (Louvre, Orsay, Picasso y Grand Palais) permanecieron cerrados.

En Lyon, las fuerzas de seguridad dispararon en la mañana granadas de gases lacrimógenos para dispersar un grupo de unas 150 personas cuando intentaban bloquear el tráfico en un sector en el que las autoridades prohibieron concentración.

También en Lille, Toulouse, Montpellier y Nantes, donde se registraron enfrentamientos durante las protestas, reavivando el temor a episodios de violencia urbana como los observados una semana antes.

Por el momento, “no ha habido incidentes importantes”, indicó a inicios de la tarde el ministro del Interior, Laurent Niñez, precisó que un total de 135 personas fueron detenidas y se incautaron objetos como bolas de metal, fuegos artificiales e incluso una katana.

“Seremos intransigentes”, prometió la víspera Núñez, al anunciar el dispositivo policial: 70.000 agentes, unidades de élite policiales y soldados de la misión de vigilancia Sentinelle, así como blindados de la gendarmería, helicópteros, etc.

Las autoridades acusan de los disturbios a “grupúsculos de ultraizquierda” -antifascistas, anarquistas y anarco-autónomos-, a quienes se habrían sumado “delincuentes oportunistas”, especialmente jóvenes y procedentes de los suburbios de ciudades, para saquear tiendas.

"Macron, al rincón"

Para retomar el control, decretaron desde el lunes toques de queda nocturnos en barrios de las grandes ciudades y prohibieron manifestaciones, siempre y cuando no las pidan actores “legítimos”, en palabras de Macron, como sindicatos.

En París, Marsella y Lyon, se autorizaron finalmente las marchas previstas contra el encarecimiento de la vida y para apoyar a los estudiantes que desde finales de septiembre reclaman mejores condiciones en los liceos.

Pero en la capital, las autoridades cambiaron a última hora el recorrido de la marcha, que debía partir de la simbólica plaza de la Bastilla, a una zona más alejada, en el sureste de París, cerca de la autopista que rodea la ciudad.

“¿En qué país estamos, donde el poder decidir quién puede manifestarse y dónde? Es escandaloso”, dijo antes de la marcha Ryad Rani, líder de la Unión Sindical de Estudiantes de Liceo, que desde finales de septiembre reclaman mejores condiciones de educación.

En las pancartas se podía leer: “Macron, al rincón”, “No esperábamos nada y aun así estamos decepcionados", entre gritos de “Macron dimisión” o “Todo el mundo odia la policía”.

Entre los manifestantes, “Cas”, un estudiante de 22 años que no quiere revelar su identidad, protesta también “por quienes no tienen el derecho a manifestarse” este sábado.

“Es un problema a nivel de los derechos humanos en Francia”, aseguró.

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, instó a los países europeos sacudidos por protestas este sábado, como Francia, España, Italia y Albania, a respetar el derecho a manifestarse ya dar prioridad a la “desescalada” en las operaciones policiales.

Nueva movilización

Después de las protestas de la semana pasada, que sacaron a las calles a entre 550.000 y 800.000 personas, y las de este sábado, el movimiento de los “Chalecos Amarillos”, que ya sacudió el primer mandato de Macron en 2018 y 2019, anunció una nueva movilización dentro de siete días contra una “deriva autoritaria”.

Muchos de los desórdenes de la semana pasada se produjeron durante manifestaciones no autorizadas, que intentaron también acercarse a lugares estratégicos como los campos turísticos Elíseos.

Blindados de la Gendarmería protegieron este sábado el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia, y la Asamblea Nacional, en París.

Ante las nuevas protestas, muchos comerciantes instalaron tablones de madera en las vitrinas de sus negocios, algunos piensan no abrir y otros, defenderán ellos mismos sus tiendas de eventuales pillajes. El pasado sábado, casi 3.000 se vieron afectadas en Francia.

Al menos 11.000 personas manifestaron también en Orleans contra el partido Agrupación Nacional (RN), que celebra este fin de semana su congreso político entre fuertes medidas de seguridad.

A seis meses de la elección presidencial, su líder Marine Le Pen encabeza los sondeos.

En este contexto tenso, el gobierno recibió una buena noticia el viernes: la agencia de calificación Moody's mantuvo la nota de la deuda soberana de Francia, convencida de que la segunda economía de la Unión Europea logrará aprobar sus presupuestos de 2027 que prevén un fuerte ajuste fiscal y que las tensiones sociales se calmarán en los próximos meses.

FUENTE: Con información de AFP/Yahoo Noticias/DW/Milenio

Temas
Te puede interesar

Francia anuncia el despliegue de 70.000 policías para evitar nuevos disturbios en las protestas

Estudiantes piden seguir protestas tras reunirse con Macron: "Queremos propuestas concretas"

Las manifestaciones en Francia obligan a aplazar el PSG-Lyon y modificar el calendario del fútbol francés

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
DUELO DE TITANES

Tensión en Miami-Dade: alcaldesa exige respuestas a la sheriff por la seguridad de los funcionarios

Un coche pasa frente a un negocio privado con paneles solares en La Habana el 19 de octubre de 2026.
Economía

Cuba dispara sus importaciones desde EEUU a niveles récord pese a las sanciones de Washington

Marco Rubio habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump
POLÍTICA

Marco Rubio pide a los cubanos una "colaboración discreta con la CIA" para generar cambios en la isla

Imagen referencial.
Policía bajo investigación

Agente encuentra a un hombre muerto y ahora lo acusan de quedarse con su casa en Broward

La Armada de EEUU que participa el bloqueo naval a los buques que transitan hacia y desde los puertos y áreas costeras iraníes.
MEDIO ORIENTE

Diplomático: "EEUU podría atacar al régimen terrorista de Irán este fin de semana"

Te puede interesar

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.
CAMINO ALLANADO

Orden de arresto contra Raúl Castro: ¿puerta a una acción de EEUU en Cuba?

Por Daniel Castropé
En EEUU, una mujer camina por Texas junto a publicidad electoral durante la jornada de votación anticipada en el centro George Bush en Houston 
ELECCIONES DE NOVIEMBRE

Estados Unidos enfrenta un "reto enorme" con aspirantes socialistas a cargos legislativos

Verónica Alcocer.
ESCÁNDALO EN COLOMBIA

Exesposa de Petro responde a denuncias y admite ayudas económicas de círculo cercano

En esta fotografía distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne con el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en el Kremlin de Moscú el 7 de mayo de 2025.
ALIADOS COMUNISTAS

Moscú admite "dificultades logísticas" para socorrer a La Habana

Marco Rubio habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump
POLÍTICA

Marco Rubio pide a los cubanos una "colaboración discreta con la CIA" para generar cambios en la isla