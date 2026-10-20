Gobierno de Francia apunta a la "ultraizquierda" tras violentas protestas

Oficiales de policía permanecen en una tienda Franprix que fue saqueada por presuntos manifestantes.

La imagen muestra la destrucción de la ventana principal de un restaurante de comida rápida 'McDonald', en Lille, en el norte de Francia, un día después de las protestas nacionales contra el 'alto costo de vida'.

Manifestantes se enfrentan a gendarmes franceses durante una protesta contra el «alto costo de la vida» en Burdeos, en el suroeste de Francia, el 17 de octubre de 2026.

La violencia durante las protestas en Francia se ha apoderado de las calles de ese país europeo.

PARÍS.- Las autoridades francesas señalaron este martes a grupos de "ultraizquierda" como responsables de un presunto plan "insurreccional" durante los disturbios que sacudieron el país europeo el fin de semana, mientras los primeros detenidos comienzan a comparecer ante los tribunales.

La segunda mayor economía de la Unión Europea vivió el sábado algunos de los episodios de violencia callejera más graves de los últimos años, apenas seis meses antes de que el país elija al sucesor del presidente Emmanuel Macron.

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Las imágenes de enfrentamientos, edificios públicos incendiados y comercios saqueados dieron la vuelta al mundo. Ante la situación, varios países, entre ellos Estados Unidos, China y Alemania, llamaron a sus ciudadanos a extremar las precauciones.

El Gobierno denuncia un plan insurreccional

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, acusó a grupos de "ultraizquierda" de supuestamente planificar "un esquema insurreccional" en algunas localidades. Como ejemplo, mencionó el incendio del ayuntamiento de Limoges, por el que fue detenido un hombre de 34 años.

Los servicios de inteligencia franceses identifican como parte de la "ultraizquierda" a grupos antifascistas, anarquistas y anarcoautónomos. Según las autoridades, a estos se sumó el sábado miembros de la extrema izquierda radical, representada por partidos de orientación revolucionaria.

Junto a estos grupos, "delincuentes oportunistas", muchos de ellos jóvenes procedentes de los suburbios de París, se aprovecharon de la situación para saquear comercios, según las autoridades.

Aunque los servicios de inteligencia no atribuyen incidentes al partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI), el Gobierno considera que la formación y su líder, Jean-Luc Mélenchon, tienen responsabilidad política por supuestamente alentar la violencia.

Toque de queda y controles para evitar nuevos saqueos

Las autoridades decretaron toques de queda en barrios de París y de otras ciudades para prevenir nuevos episodios de saqueos.

"Durante parte de la [primera] noche hubo helicópteros que sobrevolaban la zona y comprobaban que no había pequeños grupos formándose", relató Sylvain Courant, residente del barrio comercial de Les Halles, en París. "Es un poco opresivo", agregó.

Además, la prefectura de policía de París prohibió hasta el jueves el transporte de carburantes y gases inflamables en recipientes individuales.

Más de 2.500 detenidos

De las más de 2.500 personas detenidas, 149 permanecen en prisión, ya sea a la espera de juicio o tras haber sido condenadas, según el último balance del ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

FUENTE: Con información de AFP