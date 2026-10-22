jueves 22  de  octubre 2026
MEDIDAS

Macron prohíbe protestas no sindicales tras la ola de disturbios en Francia

Como parte del despliegue preventivo, el Gobierno reforzará en un 20% el operativo de seguridad con unidades de élite, vehículos blindados de la gendarmería y efectivos militares

El presidente francés, Emmanuel Macro

El presidente francés, Emmanuel Macro

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

PARÍS.- El presidente francés Emmanuel Macron lanzó una dura advertencia contra grupos de extrema izquierda, acusándolos de buscar "hacer caer la República" tras la escalada de violencia, saqueos y enfrentamientos callejeros que sacudieron a varias ciudades del país durante las protestas por el alto costo de la vida.

Ante la inminencia de nuevas jornadas de movilización, el mandatario exigió un "regreso a la calma" e instó a las autoridades a no dudar al momento de aplicar todo el peso de la ley contra los alborotadores.

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Al término de un consejo de seguridad en el Palacio del Elíseo junto a sus servicios de inteligencia, Macron anunció duras restricciones para las manifestaciones del fin de semana, permitiendo únicamente aquellas organizadas por los sindicatos y fijando itinerarios periféricos obligatorios para resguardar los centros urbanos y las zonas comerciales.

Como parte del despliegue preventivo, el Gobierno reforzará en un 20% el operativo de seguridad con unidades de élite, vehículos blindados de la gendarmería y efectivos militares del plan antiterrorista Sentinelle, además de mantener toques de queda nocturnos en localidades severamente impactadas como París y Lyon.

La crisis política y social estalla en un momento crítico para la administración francesa, a solo seis meses de las elecciones presidenciales de 2027 en las que Macron no podrá reelegirse y donde las encuestas ubican como favorita a la líder opositora Marine Le Pen.

Mientras el primer ministro Sébastien Lecornu encabeza rondas de reuniones de emergencia con las fuerzas políticas parlamentarias para intentar contener la agitación social, la oposición de izquierda radical, encabezada por La Francia Insumisa, atribuye la indignación popular a las políticas económicas del Ejecutivo y critica la prohibición de las protestas por considerarla una medida represiva y antidemocrática.

FUENTE: Con información de AFP

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