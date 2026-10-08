jueves 8  de  octubre 2026
DEFENSA

Corea del Sur prueba su primera arma hipersónica

El anuncio de Corea del Sur llega días después de que Corea del Norte afirmara haber probado un misil hipersónico de alcance intermedio

Esta fotografía, tomada el 8 de octubre de 2026 y difundida por la Casa Azul, muestra al presidente surcoreano Lee Jae Myung (tercero por la derecha) observando el misil Hyunmoo-5 en el Centro de Pruebas de Anheung de la Agencia para el Desarrollo de la Defensa (ADD) en Taean. &nbsp;

Esta fotografía, tomada el 8 de octubre de 2026 y difundida por la Casa Azul, muestra al presidente surcoreano Lee Jae Myung (tercero por la derecha) observando el misil Hyunmoo-5 en el Centro de Pruebas de Anheung de la Agencia para el Desarrollo de la Defensa (ADD) en Taean.

 

LA CASA AZUL / AFP
Por Elena Moreno

SEÚL.- Corea del Sur probó este jueves su primera arma hipersónica de fabricación nacional, informó la oficina presidencial.

"El presidente Lee Jae Myung ha asistido esta tarde al primer lanzamiento de prueba de un vehículo planeador hipersónico (HGV), que se encuentra actualmente en fase de investigación y desarrollo utilizando tecnologías nacionales", ha declarado la Casa Azul, sede de la presidencia, en un comunicado.

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Es una "ventaja estratégica clave capaz de cambiar el curso de las operaciones en el campo de batalla", añadió, y precisó que "las trayectorias de vuelo impredecibles y la velocidad vertiginosa de las ojivas les permiten atacar objetivos estratégicos clave".

Los vehículos deslizantes hipersónicos son propulsados hacia la alta atmósfera por cohetes y, a continuación, planean hacia su objetivo a una velocidad cinco veces superior a la del sonido, o incluso más.

El anuncio de Seúl llega días después de que Corea del Norte afirmara haber probado un misil hipersónico de alcance intermedio.

Según Pyongyang, en el lanzamiento del sábado se utilizó inteligencia artificial y gracias a ella "no hay forma de evitar" el ataque del misil.

Corea del Norte asegura que su misil es "capaz de modificar su trayectoria de vuelo a baja altitud".

Corea del Sur y Estados Unidos sostienen sin embargo que el misil norcoreano se encontraba "a un nivel que puede detectarse e interceptarse adecuadamente utilizando los medios defensivos de que disponen ambos aliados".

FUENTE: Con información de AFP

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