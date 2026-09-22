Corea del Norte anuncia la prueba de "una nueva arma de gran importancia"

Corea del Norte anunció este martes la prueba "con éxito" de "una nueva arma de gran importancia" para su industria armamentística, un ensayo presenciado por el líder del país, Kim Jong Un, que ha ensalzado "una renovación significativa en la modernización de las Fuerzas Armadas".

La prueba, llevada a cabo el domingo por la Dirección General de Misiles norcoreana, puso en práctica "una nueva arma de gran importancia para el avance de la tecnología de sistemas de armamento", según ha informado la agencia estatal KCNA.

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Enmarcada en las "actividades habituales" del órgano y los institutos de investigación de ciencias de la defensa vinculados al mismo, la maniobra ha contado con la presencia de Kim Jong Un, que ha señalado, recoge KCNA, que la prueba "constituye una demostración indiscutible de tecnología de defensa nacional avanzada y una renovación significativa en la modernización de las Fuerzas Armadas".

Destacando asimismo la "gran importancia" de haber adquirido la tecnología probada en el ejercicio, Kim ha afirmado que se convertirá "en un dolor de cabeza incurable" para los "enemigos" de Pyonyang.

El anuncio ha llegado después de que las autoridades de Japón y Corea del Sur denunciaran el domingo --día de la prueba-- el lanzamiento de misiles por parte de las fuerzas norcoreanas.

El sur aboga por congelar el programa nuclear

Estados Unidos debería buscar una congelación, en lugar de la eliminación inmediata, del programa nuclear de Corea del Norte y ofrecer a cambio un alivio de las sanciones, afirmó el presidente surcoreano en una entrevista con el diario The New York Times.

Desde que asumió el poder en junio de 2025, el mandatario Lee Jae Myung ha dado un giro a la postura de su predecesor de línea dura, Yoon Suk Yeol, y ha ofrecido al Norte, país dotado de armas nucleares, conversaciones sin condiciones previas.

Pyongyang aún no ha respondido a sus ofertas.

A pesar de las sanciones de larga data de la ONU, Corea del Norte ha consagrado en su legislación su condición de "potencia nuclear" y sus dirigentes han declarado en repetidas ocasiones que su arsenal atómico es permanente e irreversible.

Pyongyang también se ha asegurado el respaldo de Rusia, además del de su aliado tradicional, China, lo que reduce cualquier beneficio de reanudar las relaciones diplomáticas con el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Creo que hay un valor significativo en un intercambio entre las sanciones —que, de todos modos, no son particularmente efectivas— y detener el desarrollo de nuevas armas nucleares y tecnología de misiles balísticos intercontinentales", dijo Lee en la entrevista publicada el lunes.

"Buscar la desnuclearización en las circunstancias actuales", dijo Lee al periódico estadounidense, lo único que garantiza es que "no se logrará nada".

El presidente surcoreano había dicho anteriormente que congelar las capacidades nucleares de Pyongyang en los niveles actuales, mediante la suspensión de la nueva producción y la prevención de la importación de materiales nucleares, sería en sí mismo "un logro".

Los críticos sostienen que tal enfoque corre el riesgo de aceptar tácitamente a Corea del Norte como un Estado con armas nucleares, al tiempo que permite que Pyongyang obtenga un alivio de las sanciones sin renunciar en última instancia a su arsenal.

Trump se reunió con el líder norcoreano Kim Jong Un en tres ocasiones durante su primer mandato, pero la diplomacia finalmente se estancó después de que una cumbre de 2019 en Hanói no lograra llegar a un acuerdo sobre el alivio de los castigos ni sobre lo que Pyongyang ofrecería a cambio de la desnuclearización.

FUENTE: Con información de AFP/ EUROPA PRESS / EFE