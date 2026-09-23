miércoles 23  de  septiembre 2026
Tecnología

EEUU, Japón y Corea del Sur impulsan plan para llevar reactores atómicos modulares a terceros países

Los SMR son unidades de fisión nuclear de pequeño tamaño con una capacidad de hasta 300 megavatios eléctricos, en torno a un tercio de lo que suele generar un reactor nuclear tradicional en una planta

En 2017, la energía nuclear representó alrededor de un diez por ciento de toda la electricidad producida en el mundo, donde operan actualmente 455 reactores.
En 2017, la energía nuclear representó alrededor de un diez por ciento de toda la electricidad producida en el mundo, donde operan actualmente 455 reactores. International Atomic Energy Agency
Fotografía de archivo del reactor Unidad 1, en la parte de atrás, y el extractor compartido con los reactores de la Unidad 1 y 2 en la planta nuclear Fukushima Daiichi junto al pueblo costero Okuma en el noreste de Japón, el sábado 27 de febrero de 2021.

Fotografía de archivo del reactor Unidad 1, en la parte de atrás, y el extractor compartido con los reactores de la Unidad 1 y 2 en la planta nuclear Fukushima Daiichi junto al pueblo costero Okuma en el noreste de Japón, el sábado 27 de febrero de 2021.

AP  /Hiro Komae, Archivo
Por Elena Moreno

WASHINGTON — Estados Unidos, Japón y Corea del Sur ratificaron este miércoles la implementación de un plan para proveer reactores modulares pequeños (SMR por sus siglas en inglés) a terceros países, un proyecto esbozado para dar impulso global a esta tecnología y a fabricantes de la misma en los tres países.

Un reactor nuclear (o reactor atómico) es un dispositivo diseñado para producir y controlar una reacción en cadena de fisión nuclear con el fin de generar energía térmica, materiales fisionables o radioisótopos.

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El plan de implementación, firmado en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, llega después de un memorando firmado por los tres países en julio y busca "establecer una agenda ambiciosa orientada al despliegue de flotas de SMR para satisfacer la creciente demanda mundial de energía", según detalló el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado.

Los SMR son unidades de fisión nuclear de pequeño tamaño con una capacidad de hasta 300 megavatios eléctricos, en torno a un tercio de lo que suele generar un reactor nuclear tradicional en una planta.

Además, están concebidos para fabricarse en módulos y ser luego transportados y ensamblados en el emplazamiento donde generarán electricidad.

En etapa de desarrollo

Esta tecnología todavía está en fase de desarrollo e implementación a gran escala, pues apenas hay SMR operativos en el mundo.

En paralelo a la firma del plan de implementación, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, asistió el martes en Nueva York a la firma de un marco de cooperación entre la estadounidense GE-Vernova, la japonesa Hitachi, la surcoreana Samsung C&T y la polaca SGE para impulsar el despliegue del SMR modelo BWRX-300 en toda Europa.

El BWRX-300 es un diseño de SMR concebido por GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (GVH), sociedad de riesgo compartido establecida hace dos décadas por General Electric y Hitachi.

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump considera el desarrollo de la industria SMR como una de sus prioridades en el terreno energético.

FUENTE: Con información de EFE

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