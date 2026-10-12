Delcy Rodríguez bajo la lupa judicial por entregar monedas de oro y lingotes a políticos del PSOE

Delcy Rodríguez, entonces canciller de Venezuela y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un pasillo de la OEA en Washington el 21 de junio de 2016

MADRID. - Delcy Rodríguez , jefa encargada de Venezuela, entregó como alta funcionaria de Nicolás Maduro unos lingotes y monedas de oro como regalo al gobierno de España , a cargo de Pedro Sánchez, y políticos del PSOE , según la investigación sobre presunta financiación irregular del partido socialista, reveló este lunes un diario español.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realiza las averiguaciones sobre el caso busca determinar si los obsequios de Rodríguez formaron parte de los fondos destinados a la organización política, en el marco de la investigación que lleva adelante el juez Ismael Moreno.

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No es la primera vez que Rodríguez aparece mencionada en la investigación que adelanta la justicia española. A principios de octubre se informó que la exvicepresidenta venezolana regaló un reloj valorado en 8,000 euros a José Luis Ábalos, entonces ministro de Sánchez, hace cinco años.

Regalo de oro de Rodríguez

Según la publicación que dice basarse en fuentes “conocedoras de la operación”, las monedas de oro de 24 kilates y acuñadas con la imagen de Simón Bolívar fueron entregadas a Ábalos y a su asesor Koldo García por Rodríguez a su llegada al aeropuerto de Barajas, en Madrid, en 2019.

La vicepresidenta, que tenía impuestas sanciones que le impedían estar en territorio español, tenía pautada una reunión con Aldama en un chalet de Madrid que había alquilado, lo que derivó en el escándalo denominado “Decygate” .

Con el viaje y los regalos, Rodríguez buscaba que el gobierno de Sánchez se convirtiera en aliado de Maduro, en el contexto de la crisis política generada por la elección ilegal de 2018, lo que habría conseguido desde 2020

Además, Rodríguez ordenó meses más tarde el envío desde Caracas de un lingote de oro de 24 quilates, valorado en 50.000 euros en aquel año, con el entonces ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, a Aldama tras el 'Delcygate', dice el diario.

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Los obsequios no solo constan en mensajes de texto hallados por la policía durante la investigación

También existiría la imagen del lingote de oro enviado por WhatsApp, como prueba gráfica, que el ministro Zerpa envió a Aldama como intermediario del gobierno español.

Además, Koldo declaró tiempo después ante el juez Moreno que él y Ábalos recibieron los regalos como parte de las comisiones destinadas a costear gastos del partido.

FUENTE: Información del diario elespañol.com