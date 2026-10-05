Justicia de España investiga "regalo" de Delcy Rodríguez para exministro de Pedro Sánchez

Delcy Rodríguez, jefa encargada de Venezuela y el expresidente de gobierno de Espala José Luis Rodríguez Zapatero, con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una reunión en el Palacio de Miraflores en Caracas el 6 de febrero de 2026.

MADRID. - En otro episodio de la investigación sobre comisiones a altos cargos del PSOE , la justicia de España indaga sobre un costoso reloj que la entonces viceministra del régimen de Venezuela , Delcy Rodríguez , actual jefa encargada dio de “regalo” a José Luis Ábalos quien era ministro del gobierno de Pedro Sánchez hace cinco años.

La información, que revela un diario español este lunes, indica que Rodríguez habría dado el obsequio valorado en 8,000 euros al asesor de Ábalos, Koldo García, en una visita “relámpago” a Caracas el 8 de octubre de 2021.

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El hecho consta en uno de los mensajes de whatsapp hallados en celulares incautados a García en febrero de 2024 e investigados en el caso de cobro de comisiones de socialistas.

Investigación al PSOE

El proceso que adelanta el juez principal de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, está a cargo de la Unidad Central Operativa (UCO), órgano judicial de la Guardia Civil de España y especializada en delincuencia organizada y otros delitos graves.

La investigación procura determinar presuntas comisiones, donaciones irregulares y financiación ilegal del régimen de Venezuela a altos funcionarios del gobierno de Sánchez y vinculadas al PSOE.

El proceso cursa paralelo a la causa seguida al expresidente de gobierno y exjefe del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, quien fue imputado por tráfico de influencias y por dirigir una red de blanqueo de fondos para el rescate de aerolínea Plus Ultra.

Ministro español de Transportes, José Luis Ábalos, en el Congreso. EUROPA PRESS

Regalo de Rodríguez a Ábalos

Según la información, Koldo le envió a Ábalos una foto del reloj tras su salida de Caracas y un mensaje revelador, entre otros a los que el diario dijo tener acceso.

"Reloj es tuyo me lo dieron para ti. Está muy bien", dijo.

García se reunió con Rodríguez en con el propósito de negociar la movilización a través de un banco de fondos de supuestas comisiones en contratos públicos y operaciones con petróleo venezolano, lo que también investiga la policía española, según se dijo.

Un venezolano, Manuel Jiménez, supuestamente enviado a por Félix Plasencia, actual canciller de Rodríguez, habría sido el designado para asistir al asesor español en el país y quien le informó a este de que la vicepresidenta había pedido enviarle un regalo.

Mensajes comprometedores

Al llegar a España, García se puso en contacto con su jefe a quien le envió la foto de una caja abierta que mostraba el costoso reloj.

La procedencia del regalo de Rodríguez a Ábalos también aparece en una conversación del 8 de octubre de 2021 entre Koldo García y Jiménez.

"La señora Vicepresidenta me pidió por favor llevarle un presente.Tipo 5:30 pm usted estará en su hotel ?, escribió Jiménez según el diario español.

FUENTE: Con información de elespañol.com; abc.es