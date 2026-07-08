Empresario procesado en España entrega a juez un sobre con datos del financiamiento irregular del PSOE

La Audiencia Nacional, sede de la justicia de España. En la foto. un agente de Policía Nacional pasa frente a sus instalaciones el 8 de enero de 2024, en Madrid.

MADRID.- El empresario Víctor de Aldama, que fue procesado por el caso de corrupción en la venta de mascarillas en España durante la pandemia, declaró este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional sobre la financiamiento irregular del PSOE y entregó el sobre con nueva información sobre la procedencia del dinero.

De Aldama, asistido por su abogado José Antonio Choclán, declaró en secreto durante una hora en el expediente que el juez Ismael Moreno abrió en marzo pasado, en pieza separada al caso de tapabocas, conocido como Koldo, informaron medios españoles.

El empresario aportó con el sobre nuevos datos sobre el origen de los pagos para el partido de gobierno de Pedro Sánchez y de la Internacional Socialista.

Según los reportes, en el sobre habría datos “sensibles” sobre aportes de la estatal de Venezuela PDVSA supuestamente hechos por la entonces ministra Delcy Rodríguez, actualmente jefa encargada del régimen en ese país.

Sobre el PSOE

La nueva investigación iniciada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil busca determinar el origen de los fondos que recibió el partido socialista de gobierno entre 2017 y 2024, informaron medios españoles.

El empresario español, a quien le fue suspendida la condena de cuatro años en el proceso sobre las mascarillas por colaborar con la justicia, se negó a responder a los periodistas a su salida del juzgado.

Sin embargo, de Aldama declaró en marzo que Rodríguez le habría hecho entrega de un sobre de la petrolera PDVSA que contendría información sobre la presunta financiación irregular que activó las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción.

Acerca de esta información, Rodríguez, a través de su abogado el exjuez Baltazar Garzón, presentó una demanda de conciliación contra el empresario español con la que busca que este se retracte de sus señalamientos al vincularla con la corrupción del PSOE.

Pero ni de Aldama ni su abogado expresaron su opinión al respecto.

FUENTE: Con información de elmundo.es; elpais.es