El papa León XIV retoma su actividad laboral desde el hospital Gemelli

El Papa León XIV con un bebé durante un encuentro con las realidades de integración de los migrantes, en la Plaza del Cristo de La Laguna, a 12 de junio de 2026, en San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España).

CIUDAD DEL VATICANO .- El papa León XIV ha retomado su actividad laboral desde el hospital Gemelli, donde permanece ingresado tras ser operado el martes de un cáncer de pulmón, informó la oficina de prensa del Vaticano.

VATICANO El papa León XIV ingresa al hospital para ser operado de pulmón este martes en Roma

VATICANO El tumor cancerígeno de León XIV irrumpe en un pontificado aún corto

La recuperación postoperatoria del pontífice está transcurriendo con normalidad y ha comenzado a retomar su actividad laboral, según las fuentes vaticanas.

El Papa esta mañana ha vuelto a concelebrar misa en la sala que se ha instalado en la planta décima del Gemelli, donde se encuentra ingresado, ya que la capilla del policlínico está en obras.

Por el momento, el pontífice estadounidense-peruano no ha recibido visitas y se encuentra acompañado de sus dos secretarios.

El Vaticano no ha dado noticias aún sobre la posibilidad de que Robert Prevost pueda celebrar el próximo ángelus dominical desde el Gemelli, como hicieron sus predecesores cuando estuvieron hospitalizados.

Tampoco hay novedades sobre el próximo viaje a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre.

León XIV durante su visita en Barcelona, España Cortesía organización del viaje - Kike Rincón/Europa Press

El cáncer de León XIV zarandea su papado

León XIV sigue con su convalecencia de un cáncer de pulmón que ha sacudido su papado poco más de un año después de su elección, aunque todavía se desconoce si cambiará el rumbo de la Iglesia.

Según el Vaticano, se ha sometido a más pruebas para determinar si está libre de cáncer o si éste se ha propagado y necesita tratamiento.

Según sus médicos, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, la radiografía de tórax muestra "una buena recuperación del pulmón operado" y la recuperación "avanza según lo previsto".

Algunas fuentes afirman que el Papa está bien de ánimo, pero los expertos ya dan por sentado que este diagnóstico ha zarandeado su papado.

En mayo de 2025, León, apasionado del tenis y asiduo al gimnasio, se convirtió en el hombre más joven elegido para dirigir la Iglesia desde Juan Pablo II, casi 40 años después.

Pero ha tenido que cancelar todas sus audiencias hasta el 20 de octubre y sus planes de viaje a corto plazo están ahora en duda, en particular la gira por Uruguay, Argentina y Perú prevista del 6 al 17 de noviembre.

Lo lógico sería que reduzca su agenda, con menos compromisos y actos públicos, al menos las primeras semanas.

"Creo que querrá volver a la acción lo antes posible. Creo que se esforzará al máximo", afirmó la vaticanista estadounidense Elise Ann Allen, autora de una biografía sobre el papa.

"Pero también es muy prudente. León conoce sus limitaciones y las tendrá en cuenta", declaró a la AFP.

El primer papa estadounidense ha logrado imprimir su estilo a la Iglesia, pronunciándose sobre algunos de los temas más acuciantes, como las guerras o la inteligencia artificial.

Además ha demostrado no tener miedo a llamar la atención a los dirigentes mundiales ni a defenderse de los ataques del presidente estadounidense, Donald Trump.

"No vamos a verle cambiar de estilo", afirmó Allen.

"Los sustos como este te ayudan a tener las cosas claras, a darte cuenta de lo que es importante", afirmó. "Creo que estará aún más determinado", estima la vaticanista.

Esta fotografía, tomada y distribuida el 13 de octubre de 2026 por The Vatican Media, muestra la llegada del Papa León XIV al Hospital Universitario Gemelli de Roma antes de una operación para extirparle un tumor pulmonar. VATICANO/AFP

"Cambio de prioridades"

Algunas fuentes del Vaticano creen que la enfermedad podría "cambiar sus prioridades", lo que significaría menos viajes y más nombramientos, explicó a la AFP Mikael Corre, corresponsal en el Vaticano del periódico católico francés La Croix.

León XIV aún no ha creado a ningún cardenal, esos "príncipes de la Iglesia" que votarán en el cónclave para elegir a su sucesor.

Cinco responsables de dicasterios, los departamentos del Vaticano, también han alcanzado la edad de la jubilación y no han sido sustituidos.

El papa heredó una Iglesia dividida, con facciones liberales y conservadoras que se enzarzaban en disputas bajo el mandato de su predecesor argentino, Francisco.

Aunque se le ha encomendado la tarea de superar esa polarización, algunas fuentes del Vaticano creen que la enfermedad impulsará al papa a sustituir a los aliados cercanos a Francisco en los dicasterios clave por figuras más conservadoras, señaló Corre.

Otros esperan que, por el contrario, siga adelante con los esfuerzos diplomáticos, que ya han "aportado una gran estabilidad", señaló Allen.

"Creo que esta crisis de salud ha atenuado aún más esas fricciones", afirmó. "Ha unido a la Iglesia católica en torno al papa León de una manera muy sólida", concluyó la vaticanista.