El Papa León XIV saluda a la gente desde la terraza de la residencia papal de verano, a su llegada para una estancia de dos semanas en Castel Gandolfo —situada a 40 km al sureste de Roma— el 6 de julio de 2025.

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV designó al sacerdote venezolano Javier Fernández González como nuevo nuncio apostólico en Liberia y Sierra Leona y lo elevó a la dignidad de arzobispo titular de Diano, según el anuncio difundido por la Santa Sede el 21 de noviembre de 2026.

Tras su consagración episcopal, el nuevo nuncio asumirá formalmente la representación del papa León XIV ante los gobiernos de Monrovia y Freetown, así como el acompañamiento institucional a las conferencias episcopales de ambas naciones africanas.

Vaticano El papa León XIV agradece a los peruanos "por su participación, su presencia y su acogida"

El designado se desempeñaba como jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado del Vaticano, cargo que asumió en septiembre de 2023 por nombramiento del papa Francisco.

Javier Fernández González nació en Caracas el 7 de julio de 1973 y fue ordenado sacerdote el 21 de julio de 2001. Cuenta con doctorados en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y en Derecho Canónico por la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid.

Desde su ingreso al servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de julio de 2007, cumplió funciones en sedes pontificias de República Centroafricana, España, Nigeria e India, además de trabajar en la Secretaría de Estado en las áreas de relaciones con los Estados y organizaciones internacionales y Asuntos Generales. Domina español, italiano, inglés y francés,

Se espera que reciba la consagración episcopal antes de iniciar su misión diplomática en África occidental.

La Arquidiócesis de Caracas expresó su respaldo al religioso mediante el mensaje: "Lo acompañamos con nuestra oración".

Con esta designación, la representación diplomática del Vaticano en África occidental suma a un funcionario de carrera con experiencia directa en misiones ubicadas en entornos de alta complejidad política, social e interreligiosa.

Tanto Liberia como Sierra Leona mantienen relaciones diplomáticas plenas con la Santa Sede y cuentan con comunidades católicas activas que desempeñan un papel relevante en áreas como la educación, la asistencia sanitaria y la mediación comunitaria en la región.

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Dentro de la estructura de la Curia Romana, el paso desde la jefatura de Protocolo de la Secretaría de Estado hacia una nunciatura apostólica representa una transición habitual para diplomáticos vaticanos con trayectoria consolidada en el servicio exterior. En sus funciones anteriores en Roma, el sacerdote caraqueño participó en la coordinación de audiencias pontificias, visitas de jefes de Estado y ceremonias oficiales del cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano.

Por su parte, la Iglesia católica en Venezuela destacó el nombramiento como un reconocimiento al trabajo pastoral y diplomático de los presbíteros formados en el país.