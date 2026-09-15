Eurocámara pide solución urgente a crisis migratoria en Ceuta; ilegales deben regresar a Marruecos

Migrantes duermen en plena calle a la espera de acceder al campamento temporal de la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar de Ceuta, que continúa sin capacidad suficiente para reubicar más migrantes, el 6 de septiembre de 2026.

ESTRASBURGO.- El Parlamento europeo inició este martes un debate sobre la entrada masiva de migrantes marroquíes a la ciudad autónoma de Ceuta a finales de julio pasado.

El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, pidió este martes en el Parlamento Europeo una solución “de urgencia” a la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma española de Ceuta, e insistió en la idea de que todos los migrantes que entraron ilegalmente en el enclave sean devueltos a Marruecos.

“Es evidente que también hay que encontrar una solución con carácter de urgencia y, en este sentido, nuestra prioridad es clara. Todas aquellas personas que hayan entrado ilegalmente y no tengan derecho a permanecer aquí deben regresar rápidamente a Marruecos”, dijo Brunner en la apertura del debate en la Eurocámara.

El debate se centró entre acusaciones de inacción al gobierno español y críticas a la reacción europea por parte de los socios del Ejecutivo de España, mientras Bruselas sigue urgiendo a que la situación sobre el terreno se resuelva con rapidez.

El Parlamento europeo busca con urgencia la redacción de una resolución, la cual se negociará entre este martes y miércoles, para aprobar el jueves. La idea es que las partes “populares y socialdemócratas” parten de posiciones separadas, pero intentarán llegar a un consenso.

Ping pong de acusaciones

En el intercambio posterior de los eurodiputados, el popular neerlandés Jeroen Lenaers acusó al gobierno español de “fracasar en su respuesta” a la crisis en Ceuta y consideró “increíble” que el Ejecutivo tardase semanas en solicitar la ayuda que la Comisión Europea había ofrecido desde el principio de la crisis.

“La soberanía, la integridad territorial de los Estados miembros y las fronteras no son negociables, el orden tiene que restaurarse para que los ciudadanos de Ceuta puedan volver a sus vidas”, dijo Lenaers, que consideró el episodio “un reto para la seguridad europea”.

También la secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, tildó al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de “cómplice y culpable” de la entrada de migrantes en Ceuta y aseguró también que "Marruecos es responsable por acción u omisión".

“Como socio europeo, debe responder con respeto, legalidad y reciprocidad”, añadió.

Por su parte, la líder del grupo socialdemócrata europeo, Iratxe García, criticó al Partido Popular Europeo por “llevar más de un mes manoseando Ceuta con el único objetivo de atacar al gobierno de España”.

“¿Qué lecciones puede dar la señora Meloni (primera ministra italiana) sobre gestión de fronteras y humanidad después de que Europa se volcara con Italia en la crisis de Lampedusa? La solidaridad europea no puede depender de quién gobierna ni de qué país sufre la crisis”, incidió García, que pidió a Vox y PP que participen en el reparto de menores donde gobiernan “si de verdad les importa Ceuta”.

El primer diputado en mencionar a Marruecos fue el jefe de la delegación de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, que urgió a la Unión Europea a “condenar la invasión de Ceuta y las ilegítimas reivindicaciones de Marruecos”, al considerarlo un acto genuino de guerra híbrida, suspender el acuerdo de asociación con este país y frenar pagos pendientes y la expedición de visados o permisos de residencia a sus nacionales.

“Si ustedes aceptan como normal que un Estado que se presenta como amigo y socio reivindique y trate de usurpar partes integrantes del territorio español, ustedes también son ya parte del problema y el pueblo español les despreciará para siempre”, dijo Buxadé.

Desde la bancada ultraconservadora, Diego Solier (independiente) señaló que los ceutíes se sienten igual de solos que los valencianos tras la dana y pidió más medios para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en España y una mayor inversión estratégica en Ceuta y Melilla.

Por parte de la Izquierda, Estrella Galán (Sumar) aseguró que la crisis en Ceuta ha sido una “jugosa oportunidad para muchos que tenían ganas de ajustar cuentas con la España progresista” y acusó a Marruecos e Israel de generar “una crisis humanitaria con más de 150 muertos sólo por intereses geopolíticos”.

“Esta crisis demuestra que, cuando Europa externaliza sus fronteras, alquila su soberanía”, afirmó.

Comisionado europeo viaja a España

Brunner viajará este jueves a Madrid para mantener encuentros con los ministros españoles de Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; y de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, con quienes analizará la situación en Ceuta.

La entrada masiva en Ceuta también supuso, a juicio del comisario, una “prueba de resistencia” para la Unión Europea, aunque Brunner valoró que la mayoría de personas que ingresaron irregularmente en Ceuta regresaran a Marruecos «en cuestión de horas” y que “nadie, y esto es importante, entró en el espacio Schengen, por lo que se preservó su integridad”.

El comisario europeo manifestó además que es necesario “redoblar los esfuerzos para evitar que esto vuelva a suceder” y además señaló que las instituciones comunitarias cuentan con “una diplomacia migratoria firme y con fronteras exteriores más sólidas”.

“Permítanme ser claro: las fronteras de Ceuta y, por supuesto, las de todos los Estados miembros son fronteras europeas, y la Comisión está decididamente dispuesta a hacer todo lo posible para apoyar a los Estados miembros en la protección de esas fronteras”, sentenció Brunner.

FUENTE: Con información de EFE/EuroEFE