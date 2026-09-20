Entrada masiva a Ceuta "es un asunto de soberanía"

MIAMI. — Ildefonso Castro, secretario de Política Internacional del Partido Popular (PP), afirmó que la entrada masiva de migrantes a Ceuta trascendió el ámbito migratorio y se convirtió en un problema de soberanía. Sostuvo que existía información previa sobre la amenaza y aseveró que, “por acción u omisión”, Marruecos tuvo responsabilidad en lo ocurrido.

En declaraciones exclusivas a DIARIO LAS AMÉRICAS , Castro apuntó al Gobierno de Pedro Sánchez. Según explicó, documentos de inteligencia desclasificados probarían que las autoridades españolas conocían de antemano el riesgo. Añadió que una investigación judicial sigue su curso para determinar responsabilidades.

El exdiplomático cuestionó además la respuesta de Sánchez tras la crisis. Recordó que el presidente visitó Ceuta durante menos de dos horas y después se marchó de vacaciones varias semanas. “Eso es lo que se puede llamar inacción”, remarcó.

Castro también aludió a las dudas del PP sobre la relación entre La Moncloa y Rabat. Planteó como sospecha —no como hecho probado— que Marruecos pudiera haber obtenido información comprometedora relacionada con Sánchez, su familia o su entorno.

Frente a ello, defendió que un eventual Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, buscaría mantener buenas relaciones con Marruecos, pero bajo condiciones de respeto mutuo, transparencia y defensa de la integridad territorial de Ceuta y Melilla.

Sobre las investigaciones que afectan a Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, indicó que determinadas circunstancias obligan a asumir responsabilidades políticas. También rechazó que esos casos deban identificarse con el país. “España no es [Pedro] Sánchez”, afirmó.

En cuanto a Venezuela, Castro ratificó el respaldo del PP a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Afirmó que González ganó las elecciones de 2024 y que su partido lo considera presidente legítimo.

El dirigente reclamó además un calendario electoral y sostuvo que cualquier salida debe tener legitimidad democrática. “La transición no se puede hacer con personas que han estado en la dictadura”, aseguró.

Castro también cuestionó el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. Consideró que su actuación contribuyó a legitimar políticamente los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Asimismo, reclamó mayor presión sobre el régimen cubano y una recuperación del vínculo transatlántico con Estados Unidos, al considerar que la política exterior de Sánchez ha dejado a España “mucho más aislada” que hace ocho años.

—El Partido Popular sostiene que lo ocurrido en Ceuta ya no puede calificarse simplemente como una crisis migratoria, sino como una crisis de soberanía. ¿Tiene el PP elementos de juicio para afirmar que Marruecos permitió deliberadamente o incluso coordinó la entrada masiva de migrantes a territorio español?

El día 30 de julio, unas 80.000 personas forzaron la frontera y entraron al territorio de Ceuta, de España y de Europa. Eso pasó desde Marruecos. Había información previa, el Gobierno español lo sabía. Es más, según las últimas informaciones que están acreditadas, los propios servicios de inteligencia españoles informaron de la amenaza a las autoridades marroquíes y lo que parece claro, como hemos dicho siempre, es que por acción u omisión hay una responsabilidad por parte de Marruecos.

—Se está acusando a Pedro Sánchez de conocer estas advertencias previas sobre lo que podría ocurrir en Ceuta y de no actuar. Si esto se demostrara, ¿estaríamos únicamente ante una grave responsabilidad política o ante algo que, a juicio del PP, podría tener implicaciones judiciales?

Creo que ha quedado demostrado claramente que había información previa. Especialmente quedó demostrado a través de que el propio Gobierno español desclasificó documentos de inteligencia que lo prueban abiertamente y, desde luego, también hay una instrucción judicial que ha iniciado una jueza de la Audiencia Nacional y que seguirá su curso en función de las pruebas que vaya encontrando.

—Feijóo ha llegado a preguntarle públicamente a Sánchez: “¿Qué sabe Marruecos de usted?”, mientras el PP denuncia una relación de dependencia frente a Rabat. ¿Qué sospecha exactamente el Partido Popular sobre esto de Sánchez?

Porque sabía lo que iba a pasar y lo tapó; porque al día siguiente de la crisis visitó Ceuta durante menos de dos horas y él mismo dijo en la rueda de prensa que dio que esto había sido un ataque y una violación de la integridad territorial. Al acabar el acto, se fue de vacaciones cuatro semanas. Eso es, creo, lo que se puede llamar inacción, ¿no? Y, además, hay sospechas por otras actuaciones previas. Marruecos podría haber adquirido información comprometedora, digamos, en relación con el presidente del Gobierno, su familia o su entorno.

—De eso no se sabe mucho…

No, pero evidentemente están la inacción y la actitud del presidente del Gobierno cuando, como decía una encuesta del periódico El País de hace unos días, el 90% de los ciudadanos españoles consideran que Marruecos está detrás. Y El País no es un periódico de derechas que digamos, ¿no?

—Si el señor Feijóo llegara a La Moncloa, ¿qué cambiaría concretamente en la relación con Marruecos? ¿Estaría dispuesto un Gobierno del PP a adoptar medidas diplomáticas o económicas si Rabat vuelve a cuestionar en los hechos la soberanía española sobre Ceuta o sobre Melilla?

Nosotros queremos tener las mejores relaciones con Marruecos porque es un país vecino en el que tenemos intereses de mucho tipo: una frontera compartida, el peso de las relaciones económicas, hay aproximadamente un millón de marroquíes en España. Pero esas relaciones tienen que estar basadas, primero, en el respeto mutuo; en segundo lugar, en una relación transparente y honesta; y, desde luego, una de las cosas que es una exigencia para nosotros es que se respete nuestra integridad territorial, que afecta en esa zona a Ceuta, Melilla y otras islas que son territorio español y territorio europeo.

Ildefonso Castro, directivo del PP de España IVÁN PEDRAZA

—Cambiemos de tema. ¿Debe Pedro Sánchez asumir alguna responsabilidad política por la situación judicial de su esposa, Begoña Gómez, aunque todavía no exista una condena sobre ella?

Lo normal en democracia es que cuando se dan ciertas situaciones hay que asumir responsabilidades políticas. En este caso judicial, que no es el único, es uno entre muchos, aunque muy importante y sensible para el presidente del Gobierno. Esto sigue su curso judicial y lo que está previsto es la apertura del juicio oral en alguna fecha en el futuro.

—¿Cree que España ha perdido credibilidad internacional por los casos judiciales que rodean al señor Pedro Sánchez?

España no es [Pedro] Sánchez. Más que afectar a la reputación de España, afecta a la reputación de Sánchez y del Gobierno español. Ha habido demasiados casos de corrupción que afectan al partido, a dirigentes del partido, a la familia del presidente del Gobierno, al expresidente Zapatero. Entonces, evidentemente, es una situación poco normal. Nunca ha habido en España tantos casos de corrupción.

—Pasemos a Cuba. ¿Ve usted una estrategia definida de Estados Unidos para el día después del castrismo o medidas de presión sin una hoja de ruta suficientemente clara?

Creo que la dictadura de Cuba tiene que acabarse, son demasiados años. No solo es responsable de muchas muertes y de muchas violaciones de derechos humanos, sino de una gran pobreza entre los cubanos. Y evidentemente hay que aspirar a un cambio lo antes posible. Estoy convencido de que las autoridades norteamericanas, el secretario Rubio, tienen un plan, una visión, y que España debería ayudar y no actuar en contra como ha hecho en los últimos años, tanto desde el punto de vista puramente español como en el ámbito de la Unión Europea, donde también se echa de menos más intensidad, más fuerza en la presión para ayudar a que se abra una transición a la democracia.

—El PP ha pedido públicamente a Miguel Díaz-Canel que abra Cuba hacia la democracia y ha respaldado iniciativas en defensa, sobre todo, de los presos políticos. ¿Qué debería hacer España que no está haciendo hoy frente a este tema?

Creo que debería tener más vigor para plantear estas demandas bilateralmente, en el ámbito de la Unión Europea, y entre todos aumentar la presión. De esta manera sería más posible que logremos el objetivo deseado, que es esa transición a la democracia en Cuba.

—Vamos a Venezuela. ¿Qué tendría que ocurrir para que el PP considere que en ese país, después de la caída de Maduro, se ha completado una verdadera transición democrática?

María Corina Machado es la líder de la oposición democrática venezolana, como todo el mundo sabe y todo el mundo reconoce, y los propios venezolanos. No pudo presentarse a las elecciones; se presentó Edmundo [González Urrutia] y ganó. Pese a las trampas, a los obstáculos, ganó claramente. Es el presidente legítimo y así lo ve el Partido Popular tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado español y en el Parlamento Europeo. En estas cuestiones hay que estar con María Corina Machado, que es la líder de la oposición democrática, y lo que creo que debería haber lo antes posible es un calendario de nuevas elecciones. La transición no se puede hacer con personas que han estado en la dictadura; la transición hay que hacerla con gente que ha luchado contra la dictadura y que tiene la legitimidad democrática.

—¿Sería conveniente vetar definitivamente o apartar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de este proceso?

El señor Rodríguez Zapatero ya tiene suficientes problemas judiciales en la actualidad. Pero, sí, el señor Rodríguez Zapatero ha sido claramente un elemento muy negativo en Venezuela porque ha trabajado para legitimar a la dictadura de Chávez y sobre todo la de Maduro. Es inaceptable que un expresidente del Gobierno español se haya dedicado a esto y, aparentemente, también obteniendo un lucro personal.

—España y Estados Unidos han atravesado fuertes diferencias durante el Gobierno de Pedro Sánchez, desde la OTAN hasta diferentes crisis internacionales. El PP defiende preservar el vínculo transatlántico. ¿Hasta qué punto cree que Sánchez ha deteriorado la relación con Estados Unidos y qué haría Feijóo para reconstruir esa relación entre los dos países?

Pedro Sánchez ha atacado la buena relación con Estados Unidos en muchas facetas: en cuestiones de la OTAN, en tomar decisiones políticas abiertamente contrarias a los intereses norteamericanos, el acercamiento a China. Pero lo más grave es que lo ha hecho por razones de política interior, es decir, busca un efecto electoral con los temas de política exterior. Nosotros hemos pensado que la política exterior es la política exterior y así tiene que gestionarse. Creemos en la relación transatlántica. España contribuyó a la independencia de este país hace 250 años y, desde luego, creemos en el vínculo transatlántico, en la Alianza Atlántica, y queremos tener la mejor relación posible.