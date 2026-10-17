León XIV regresa al Vaticano tras ser operado de un cáncer de pulmón

El Papa León XIV saluda a la gente mientras sale en coche del Hospital Universitario Gemelli, cuatro días después de una cirugía para extirpar un tumor canceroso de su pulmón derecho, en Roma, el 17 de octubre de 2026.

CIUDAD DEL VATICANO - El papa León XIV, convaleciente de una operación de cáncer de pulmón, abandonó este sábado el hospital Gemelli de Roma y regresó al Vaticano, después de que los médicos lo consideraran "apto" para recibir el alta.

Entre aplausos y vítores de fieles, el pontífice de 71 años salió hacia las 15:30 (13:30 GMT) del hospital romano, donde los cirujanos le extirparon hace cuatro días el lóbulo inferior del pulmón derecho para retirarle un tumor canceroso.

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Antes de marcharse, el Papa, sonriente, intercambió unas palabras con los médicos que lo atendieron y con los responsables del hospital. También conversó con una joven ucraniana, antigua paciente de cáncer, que quiso transmitirle sus deseos de pronta recuperación.

Una decena de minutos después de salir del Policlínico Gemelli, el vehículo del Papa fue visto ingresando al Vaticano por una de sus entradas laterales.

Viaje a América Latina

La operación de León XIV tuvo lugar a pocas semanas de la visita prevista a Argentina, Uruguay y Perú del 6 al 17 de noviembre. Por el momento, el pontífice ha cancelado sus audiencias hasta el 20 de octubre y hay incertidumbre sobre la gira sudamericana.

No obstante, su cirujano, Stefano Margaritora, afirmó el sábado que "no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar" el viaje a América Latina.

El papa se encuentra en "unas condiciones absolutamente satisfactorias" y estará "plenamente recuperado" en "unos diez días más", declaró Margaritora a Vatican News.

El Vaticano informó que León XIV rezará el Ángelus el domingo desde la ventana del Palacio Apostólico con vista a la plaza de San Pedro, como es tradición.

Antes de recibir el alta, el pontífice estadounidense y peruano celebró una misa al mediodía, según la Santa Sede, como había hecho en los últimos días en la habitación de la décima planta donde se recuperaba de la operación.

"Cuerpo y alma"

El propio pontífice anunció de manera insólita su operación, el pasado domingo durante el rezo del Ángelus, revelando que un examen médico rutinario había identificado la existencia de un nódulo en un pulmón, que convenía retirar.

Margaritora dijo a Vatican News que el tumor de León XIV fue descubierto de forma "fortuita" durante una radiografía abdominal de rutina, en la que apareció una "pequeña mancha" en el pulmón derecho.

Aunque calificó la intervención de "rutinaria", elogió la implicación del pontífice en su recuperación. "Se ha implicado en cuerpo y alma", afirmó.

El Papa ha retomado parte de sus actividades y el viernes mantuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la que le pidió una tregua humanitaria en Oleshki, una ciudad del sur de Ucrania atrapada entre los dos ejércitos beligerantes, según detalló el Vaticano.

La Santa Sede publicó también el viernes las primeras imágenes de León desde su ingreso en el hospital. En una de ellas se le ve frente a un altar improvisado en una habitación del décimo piso del Hospital Gemelli.

El Papa León XIV abandona el Hospital Gemelli de Roma rumbo al Vaticano cuatro días después de la operación por el cáncer de pulmón. #OremosPorLeónXIV pic.twitter.com/jdR3PV3Vi6 — News Vaticano (@news_vaticano) October 17, 2026

En dos instantáneas se aprecia al Papa de pie, con casulla verde y sotana blanca, y aspecto relajado. En una se encuentra junto a su secretario personal, Edgard Rimaycuna, un sacerdote peruano.

Los médicos indicaron que la recuperación de León avanzaba con normalidad, aunque están a la espera de otras pruebas para saber si el cáncer ha podido eventualmente extenderse y qué tratamiento adoptar.

FUENTE: Con información de EFE