El papa León XIV celebra la misa en el hospital Gemelli, tras recuperación de cirugía de cáncer

El Papa en su homilía agradeció la atención de médicos y enfermeras del hospital Genelli. (EFE)

CIUDAD DEL VATICANO .- La franca recuperación del papa León XIV es notoria, pues este viernes, 16 de octubre, celebró la Santa Misa en la sala habilitada en la décima planta del Policlínico Gemelli.

Estuvieron presentes, el personal médico y de enfermería del hospital, que en ese momento se encontraba fuera de servicio y miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

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En su homilía, el Papa agradeció a todo el personal —médicos, enfermeros y auxiliares— el trabajo que realizan cada día cuidando de los enfermos y de su fragilidad y, en especial, todo lo que han hecho y hacen por él.

El mismo Santo Padre distribuyó la comunión a los presentes en la misa.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede afirmó que el domingo el Papa dirigirá la oración del Ángelus. Pero una fuente del Vaticano no quiso confirmar si lo hará desde el hospital o desde el Vaticano.

Mejora constante

Las pruebas médicas del papa León XIV, de 71 años de edad, muestran una “mejora constante” de su estado de salud tres días después de someterse a una cirugía para extirparle un tumor canceroso del pulmón, afirmó este viernes el Vaticano, citando a los médicos.

“Esta mañana, el Santo Padre se sometió a un análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que confirmaron una mejora constante de su estado general”, afirma el comunicado.

"Las sesiones de fisioterapia respiratoria continúan", explicaron, e indicaron que León XIV lleva a cabo "sus actividades cotidianas normales con total autonomía".

Pero están a la espera de los resultados de otras pruebas médicas para determinar si el cáncer se ha extendido y necesita tratamiento.

"Está bien de ánimo, eso está claro", afirmó una fuente del Vaticano.

Primeras fotos tras la cirugía

El Vaticano publicó este viernes las primeras fotografías del papa León XIV desde que fue operado de cáncer de pulmón.

En dos imágenes se ve al Papa de pie oficiando una misa, vestido con casulla verde y sotana blanca. En una de ellas se encuentra junto a su secretario personal, Edgard Rimaycuna, un sacerdote peruano.

La oficina de prensa no ha dicho cuándo el papá recibirá el alta hospitalaria. Se limitó a repetir que los médicos, antes de la operación, estimaron que necesitaría aproximadamente una semana para recuperarse.

El Sumo Pontífice tenía prevista una gira por Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre. Se desconoce si se mantiene.

Aunque el papá tenga que recitar el Ángelus desde la ventana del hospital Gemelli no sería el primero en hacerlo.

El 6 de febrero de 2005, Juan Pablo II, de 84 años, se asomó a la ventana del hospital mientras se recuperaba de problemas respiratorios. Un ayudante, a su lado, leía el Ángelus.

El 11 de julio de 2021, el papá Francisco, que entonces tenía 84 años, también rezó desde la ventana del hospital tras someterse a una operación de colon.

Mensajes de buenos deseos

Este viernes, el Vaticano publicó una selección de cartas y dibujos enviados por niños del hospital.

En uno se ve un árbol “para el papá León”, con hierba, sol y nubes.

En una carta, una joven de 18 años le escribió: “Llegarán días mejores para los dos”.

Un de siete años, llamado Ángelo escribió que él también había estado en la décima planta del hospital Gemelli durante los últimos 36 días para someterse a una operación en la cabeza.

“Mi madre y yo rezamos por ti todas las noches”, escribió. “Espero que te recuperes pronto”.

FUENTE: Con información de AFP/EFE/Vatican News