Milei irrumpe en la campaña electoral española y llama "dictador" a Sánchez

MADRID . El presidente de Argentina, Javier Milei, irrumpió este miércoles en la campaña electoral española y calificó a Pedro Sánchez de “dictador” durante una visita a Madrid para mostrar su apoyo a la oposición, a poco más de un mes de las elecciones generales.

“España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el 'kirchnerismo' y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, afirmó Milei en su intervención en el evento Nueva Economía Fórum 2026.

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Durante su discurso, el dirigente de 55 años de edad, calificó a Sánchez de “ladrón” y “corrupto”, además llamó a los españoles “a sacar a los socialistas a patadas”, a poco más de un mes de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre, que convocó Pedro Sánchez, jefe del gobierno español, en un intento de parar la crisis política, económica y social que tiene entre sus puntos más álgidos, la vivienda.

En esta semana, el mandatario argentino causó polémica cuando en su cuenta de X le dirigió un mensaje a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el cual le espetó: “Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón”.

La respuesta de la Cancillería brasileña no se hizo esperar y acusó a Milei de “intento de injerencia” en el balotaje presidencial que se realizará este domingo 25 de octubre. Para esta segunda vuelta electoral, de acuerdo a las encuestas hay un empate técnico entre Lula y Flávio Bolsonaro.

En los comicios españoles, votarán cerca de 39 millones de electores, las encuestas dan ventaja por ahora al conservador Partido Popular, por delante de los socialistas, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta, lo que daría a la formación de extrema derecha Vox una posible posición decisiva.

Más acusaciones de Milei contra Sánchez

En una primera reacción, la portavoz del ejecutivo de izquierda, Elma Saiz, pidió “respeto al presidente del gobierno de España” en una rueda de prensa.

Milei se arremetió igualmente contra los “partidos de izquierda” en Europa, acusándolos de ser los causantes del "estancamiento brutal" de la economía del continente.

Sobre la inmigración, Milei acusó al gobierno de Sánchez de fomentar, por motivos electorales, una “invasión” migratoria, citó lo ocurrido en el enclave de Ceuta, donde entraron decenas de miles de migrantes a finales de julio.

“El estancamiento económico combinado con la irresponsabilidad migratoria trazan un sendero de decadencia muy difícil de revertir para el futuro”, manifestó.

Reunión con la oposición

Durante su visita a Madrid, el presidente argentino debe reunirse con representantes de Vox y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP.

“Yo claramente soy amigo” del líder de Vox “Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia”, expresó durante esta sesión de preguntas y respuestas. “Yo claramente soy amigo” del líder de Vox “Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia”, expresó durante esta sesión de preguntas y respuestas.

Desde su llegada al poder en Argentina a finales de 2023, Milei realizó varios viajes a España, en los que se ha mostrado cercano con la derecha. En esta ocasión tampoco se reunirá con el rey Felipe VI, según dijo, por problemas de “agenda”.

En mayo de 2024, durante un acto organizado por Vox, el mandatario argentino calificó de “corrupta” a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias, lo que provocó una crisis diplomática con Madrid.

El presidente del gobierno español lamentó después de que Milei no estuviera “a la altura”.

La tensión llevó a la llamada a consultas de la embajadora de España en Argentina, antes del nombramiento de un nuevo embajador cinco meses después.

Poco antes del inicio del discurso del presidente argentino, Pedro Sánchez publicó este miércoles un breve vídeo en X en el que se declara orgulloso de ser “zurdo”, en referencia al término que la oposición utiliza de forma peyorativa para referirse a los militantes de izquierda.

Sánchez y su Partido Socialista incluyeron en sus perfiles en X la frase “zurdas y orgullosas”.

FUENTE: Con información de AFP/DLA