martes 20  de  octubre 2026
POLÍTICA

Milei desafía a Lula a días del balotaje que podría llevar a Bolsonaro al poder

La cancillería brasileña consideró "inaceptable" los señalamientos de Milei, quien asomó que Lula podría robarse la elección

El presidente de Argentina, Javier Milei.

El presidente de Argentina, Javier Milei.

AFP
Por Santiago Perales

BRASILIA.- La cancillería de Brasil acusó este martes al presidente argentino, Javier Milei, de "intento de injerencia" en el balotaje presidencial del domingo. Esto luego de que el mandatario dijera que su homólogo Lula podría "robarse la elección".

Este martes, Milei volvió a cargar contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a la reelección, en la segunda vuelta en la que se medirá con el senador derechista Flávio Bolsonaro. "Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón", escribió Milei en X.

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Lula, que busca su cuarto mandato no consecutivo, estuvo preso por corrupción antes de que su condena fuera anulada por defectos de forma.

Brasilia rechazó las "ofensas" del mandatario argentino. Afirmó que "constituyen un nuevo e inaceptable intento de injerencia externa en el proceso democrático brasileño".

La cancillería también expuso que el post de Milei "inaceptable, desequilibrada y no coincide con la postura que debe adoptar el jefe de Estado de un país amigo",

En julio, la relación bilateral se tensó cuando Javier Milei tildó al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva de "ladrón" y "presidiario", durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Tras esto, la cancillería de Brasil había rebajado la relación diplomática con Argentina al retirar a su embajador en Buenos Aires.

Elecciones decisivas

En la primera vuelta, el 4 de octubre, el hijo mayor del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022) dio la sorpresa al imponerse a Lula por 47% a 45% de los votos.

La elección de este domingo 25 de octubre es decisiva no sólo para este inmenso país de 214 millones de habitantes, sino para toda la región. Después de Argentina, Chile o Colombia, ¿se subirá también Brasil a la ola derechista que Donald Trump alienta en América Latina?

El presidente estadounidense se ha mantenido discreto hasta ahora, pero Estados Unidos quedó igualmente en el centro del debate en la campaña.

El sector de Lula acusó al gigante tecnológico Meta de "interferencia" electoral y denunció restricciones a la difusión de sus contenidos en WhatsApp e Instagram. La empresa estadounidense admitió "problemas técnicos", pero negó cualquier parcialidad.

FUENTE: Con información de AFP

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