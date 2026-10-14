miércoles 14  de  octubre 2026
POLÍTICA

Milei viaja a España la próxima semana para apoyar a la derecha en precampaña electoral

El presidente Javier Milei aprovechará gira a España para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez. Será su séptima visita al país desde que llegó al poder

El presidente de Argentina, Javier Milei.

El presidente de Argentina, Javier Milei.

AFP
Por Sofía Nederr

BUENOS AIRES.- El Gobierno de Argentina confirmó de manera oficial el viaje del presidente, Javier Milei, a Madrid la próxima semana. La visita se enmarca en la antesala de las elecciones generales anticipadas convocadas en España para el 29 de noviembre.

Este será el séptimo viaje del mandatario argentino a territorio español desde que asumió la Presidencia, en diciembre del 2023, y tendrá como objetivo respaldar a las formaciones de derecha en la campaña.

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"Es un viaje que también tiene su agenda programada. Cuando estén los detalles los vamos a informar", dijo el portavoz presidencial argentino, Adrián Ravier, el martes. Señaló que acompañará a Milei en la comitiva y que la delegación estará en la capital española el próximo martes 20 de octubre.

De acuerdo con Clarín, el presidente argentino comenzará su desplazamiento el lunes 19 de octubre y aprovechará la gira a España para confrontar nuevamente con el Gobierno de Pedro Sánchez y mostrar su apoyo a sus socios ideológicos, previsiblemente al líder de Vox, Santiago Abascal, con quien tiene gran afinidad.

Se estima que también podría realizar gestos hacia el Partido Popular, particularmente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El 25 de septiembre, durante su disertación en The Economic Club de Nueva York, Milei dijo que España está "sometida a un régimen socialista que la está destruyendo". A su vez, calificó al Ejecutivo de Sánchez como "una mezcla curiosa entre anarquía y tiranía".

Elecciones extranjeras

La gira del presidente argentino a España es parte de su interés en reforzar su influencia política a nivel global. El ministro de Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, resaltó que en las últimas siete elecciones celebradas en la región, en 2026, "todos los candidatos apoyados por el presidente Milei ganaron".

El vocero Adrián Ravier destacó el martes el respaldo de Milei al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cara a las elecciones de medio mandato que se disputarán el 3 de noviembre. También reiteró el apoyo al derechista Flávio Bolsonaro, que se enfrentará en segunda vuelta al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el 25 de octubre.

"Por supuesto es explícito el apoyo de Javier Milei por Bolsonaro y la idea de que Brasil pueda también sumarse a las economías que están abrazando las ideas de la libertad. Somos optimistas para el balotaje (segunda votación que se lleva a cabo entre los dos candidatos más votados en la primera) y se verá el resultado en breve", puntualizó el portavoz.

En septiembre, Milei instó a la derecha de América Latina a coordinarse para enfrentar a la izquierda. Durante un encuentro del Foro Madrid en Santiago de Chile, el dirigente señaló a la izquierda de "colonizar" diferentes sectores.

"Al mal organizado se lo vence con el bien organizado, no hay otra manera", expresó.

FUENTE: Con información de Europa Press/Clarín/EFE

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