viernes 16  de  octubre 2026
CRISIS

Países de la UE critican la política migratoria de Pedro Sánchez que busca "seguir en el Gobierno"

El primer ministro checo, Andrej Babiš, señaló directamente a España como un país donde "algunos políticos están dispuestos a sustituir a la población por inmigrantes únicamente para conservar sus cargos y seguir en el Gobierno"

Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, trató de mostrar energía a través de variados gestos tras su intervención en el Consejo de Ministros, el 6 de octubre de 2026

Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, trató de mostrar energía a través de variados gestos tras su intervención en el Consejo de Ministros, el 6 de octubre de 2026

AFP
Por Elena Moreno

BRUSELAS — La política migratoria española fue centro de críticas durante la reunión de líderes de la Unión Europea (UE) en Bruselas, donde algunos países señalaron a la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez como elemento que a su juicio provoca un efecto llamada a la migración irregular.

Los Veintisiete, que tenían previsto hablar sobre la migración durante su almuerzo, acabaron prolongando hasta bien entrada la tarde este debate, que varias fuentes diplomáticas definieron como "duro" y en el que se puso de manifiesto la fractura entre una mayoría del Consejo Europeo y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con cada vez menos aliados en esta materia.

Lee además
 La crisis migratoria en Ceuta se envidencia en las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por personas asentados en la playa del Trampolín (foto del 6 de septiembre de 2026)
POLÍTICA

Marco Rubio insta a España a frenar la inmigración masiva y reforzar su defensa
Vista de las decenas de miles de personas que llegaron a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos.
ESPAÑA

Informe de inteligencia española revela que Marruecos conocía "con detalle" la invasión a Ceuta

Los nueve párrafos inicialmente incluidos en el borrador de conclusiones de la cumbre con referencias a la política europea sobre retornos o la lucha contra la trata de migrantes quedaron reducidos a dos párrafos en la versión final, que apenas subrayan el apoyo de los líderes a los planes de la Comisión Europea (CE) para flexibilizar las normas de asilo ante casos de emergencia en que se instrumentalice a los migrantes, planteados tras la crisis en Ceuta.

Italia, Dinamarca y Polonia presionaron para que la declaración final de la cumbre pidiera acelerar trabajos para reducir los factores que contribuyen al "efecto llamada" en inmigración y para que haya cooperación entre países europeos antes de adoptar políticas que pueden afectar al resto, aunque no lograron la unanimidad necesaria.

La regularización, en el foco

Tanto en los márgenes de la cumbre como en declaraciones previas, algunos líderes, como la danesa Mette Frederiksen, criticaron que haya países "que hagan prácticamente lo contrario que otros" en cuestiones de política migratoria.

"Si alguien entra ilegalmente en un país y, de repente, se le permite permanecer allí legalmente, creo que eso va en contra de la política exterior que hoy en día cuenta con una amplia mayoría en Europa. He pedido a la Comisión que examine esta cuestión", aseveró Frederiksen, en lo que se interpreta como una referencia a la regularización.

El canciller austríaco, Christian Stocker, sugirió en sus redes sociales que se limite "el impacto de las medidas nacionales que contradicen el objetivo común de poner fin a la migración ilegal".

Otros, como el primer ministro checo, Andrej Babiš, señalaron directamente a España como un país donde "algunos políticos están dispuestos a sustituir a la población por inmigrantes únicamente para conservar sus cargos y seguir en el Gobierno".

Impacto transfronterizo

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, sostuvo en la rueda de prensa final del encuentro que la regularización es una "competencia nacional" pero "puede tener un impacto transfronterizo", por lo que urgió a una mayor cooperación en la zona Schengen.

Sin embargo, el presidente francés, Emmanuel Macron, defendió a España, país que "ha sido objeto de un ataque", y recordó que 140 personas murieron durante la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma de Ceuta a finales de julio, por lo que se mostró contrario a "deshumanizar" el debate.

"Uno de los problemas más grandes" de Europa

El canciller alemán, Friedrich Merz, sostuvo en rueda de prensa tras la cumbre que "casi todos" los líderes ven la migración como "una carga considerable" para las sociedades y "uno de los problemas más grandes que tiene Europa".

"Europa debe demostrar que es capaz de resolver problemas aquí y la migración irregular es uno de los problemas más grandes que tenemos en Europa", agregó Merz.

Para el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, el reto migratorio "necesita un enfoque integral porque no existe una única solución para todos los países", ya que "diferentes regiones en Europa se están enfrentando a diferentes retos".

Por su parte, Pedro Sánchez defendió la gestión migratoria en España, que ha dicho que le hace ser un "alumno aventajado" en este aspecto en la UE, frente a las posiciones críticas de líderes de los Veintisiete, que ha tachado de mero "bla, bla, bla".

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Zelenski pide más de 78,000 millones de dólares a la UE para financiar la guerra en 2027

Fenómeno El Niño es una amenaza "aterradora" para los corales, dice experto en biodiversidad

El papa León XIV celebra la misa en el hospital Gemelli, tras recuperación de cirugía de cáncer

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 María Corina Machado habla con la comunidad venezolana exiliada en Panamá, 23 de mayo de 2026.
DECLARACIONES

María Corina Machado lanza advertencia sobre Alejandro Betancourt y revela qué podría pasar con Delcy Rodríguez

La alcaldesa Christi Fraga durante la presentación del Estado de la Ciudad de Doral.
Estado de la Ciudad

Christi Fraga habla del temor migratorio en Doral y del impacto en los comercios

Celebración del 41 aniversario de Radio Mambí.
ANIVERSARIO

Radio Mambí celebra 41 años y toma nuevo impulso en Miami

El presidente Donald Trump.
Estrategia electoral

El plan de Trump para movilizar el voto republicano en Florida

La escritora chilena Isabel Allende, ganadora del Premio Planeta 2026 de España, saluda tras recibir el trofeo de manos del rey Felipe VI y la reina Letizia durante la ceremonia de la 75ª edición del premio Premio Planeta en el centro de convenciones Fira de Barcelona, el 15 de octubre de 2026. 
RECONOCIMIENTO

40 años después, Isabel Allende retoma "La casa de los espíritus" y recibe Premio Planeta de manos de los reyes

Te puede interesar

Lluvias y tormentas amenazan la región.
TIEMPO INESTABLE

Frente frío traerá lluvias, fuertes ráfagas y oleaje peligroso al sur de Florida este fin de semana

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
 María Corina Machado habla con la comunidad venezolana exiliada en Panamá, 23 de mayo de 2026.
DECLARACIONES

María Corina Machado lanza advertencia sobre Alejandro Betancourt y revela qué podría pasar con Delcy Rodríguez

 James Uthmeier, fiscal general de Florida, hace pública su demanda. 
INTERACTÚAN DEPREDADORES

Depredadores en internet: Florida demanda a Discord por fallas de seguridad

La alcaldesa Christi Fraga durante la presentación del Estado de la Ciudad de Doral.
Estado de la Ciudad

Christi Fraga habla del temor migratorio en Doral y del impacto en los comercios

Ron DeSantis, gobernador de Florida, devela estatua de Colón en Naples. 
LEGADO

DeSantis devela estatua de Cristóbal Colón por el 250 aniversario de América