Marco Rubio insta a España a frenar la inmigración masiva y reforzar su defensa

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.

La crisis migratoria en Ceuta se envidencia en las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por personas asentados en la playa del Trampolín (foto del 6 de septiembre de 2026)

WASHINGTON.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a España a reforzar el control de sus fronteras, combatir la inmigración masiva y aumentar la inversión en capacidades militares, en un mensaje difundido este lunes con motivo de la Fiesta Nacional del país europeo.

«Estados Unidos seguirá instando a España a tomar medidas significativas para mantener unas fronteras robustas y seguras, combatir la migración masiva y aumentar la inversión en las capacidades de defensa necesarias para fortalecer la seguridad europea», afirmó Rubio en su declaración oficial.

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El pronunciamiento combina el reconocimiento a los vínculos históricos entre ambos países con un llamado directo al Gobierno español para que adopte medidas que Washington considera necesarias para la seguridad y la prosperidad compartidas.

Declaración del Secretario de Estado, Marco Rubio, con motivo del Día Nacional de España: “En nombre de los Estados Unidos de América, hago llegar mi felicitación a España y a sus ciudadanos hoy, día de la Fiesta Nacional de España. Al celebrar este año el 250 aniversario de Estados Unidos, reconocemos el apoyo que España nos brindó durante nuestra lucha por la libertad en la Revolución Americana, así como los crecientes vínculos económicos y valores culturales que hoy compartimos. Para avanzar las prioridades esenciales para la seguridad y la prosperidad de nuestros países, Estados Unidos seguirá instando a España a tomar medidas significativas para mantener unas fronteras robustas y seguras, combatir la migración masiva y aumentar la inversión en las capacidades de defensa necesarias para fortalecer la seguridad europea.En este día especial, deseo al pueblo español una feliz celebración y un próximo año lleno de prosperidad”.https://t.co/qgfpFDiK8I — U.S. Embassy Madrid (@USembassyMadrid) October 12, 2026

Diferencias sobre inmigración y gasto militar

Las declaraciones se producen en un contexto de discrepancias entre la Administración del presidente Donald Trump y el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, pese a que Estados Unidos y España mantienen su condición de aliados dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Trump instó que los integrantes de la Alianza Atlántica eleven su gasto en defensa hasta el 5% del producto interno bruto (PIB). El Gobierno de Sánchez cuestionó ese objetivo y defendió una posición distinta sobre el nivel de inversión militar que considera necesario.

Washington sostiene que una mayor inversión en capacidades militares contribuiría a fortalecer la seguridad europea en un escenario internacional marcado por distintas amenazas.

Washington cuestiona la política migratoria española

El control de la inmigración constituye otro de los puntos de fricción. La Administración Trump ha criticado las políticas migratorias que considera insuficientes para controlar las entradas irregulares y ha insistido en la necesidad de proteger las fronteras.

Uno de los episodios que expuso esas diferencias fue la llegada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos a Ceuta en un período de 48 horas, a finales de julio, según el texto de referencia. Trump calificó aquel episodio de «invasión», una expresión que reflejó su postura sobre la presión migratoria en la frontera española.

El mensaje de Rubio retoma esa línea al reclamar medidas concretas para contener la inmigración masiva y mantener fronteras seguras. La declaración no se limita a una felicitación protocolar, sino que incorpora exigencias explícitas de Washington en dos ámbitos centrales de su agenda internacional: la seguridad fronteriza y el fortalecimiento de la defensa.

Una vista de las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por los migrantes asentados en la costa de la playa del Trampolín, esta mañana en Ceuta, 6 de septiembre de 2026. EFE

Rubio destaca los vínculos históricos entre ambos países

Pese a las diferencias políticas, el secretario de Estado subrayó los lazos históricos entre Estados Unidos y España y recordó el apoyo español durante la Revolución Americana.

«Al celebrar este año el 250 aniversario de Estados Unidos, reconocemos el apoyo que España nos brindó durante nuestra lucha por la libertad en la Revolución Americana, así como los crecientes vínculos económicos y valores culturales que hoy compartimos», señaló.

Rubio también expresó sus deseos de prosperidad para los ciudadanos españoles con motivo de la celebración nacional.

El mensaje combina así el reconocimiento de la relación histórica y cultural entre ambos países con una advertencia sobre las prioridades que Washington espera que Madrid atienda para reforzar la cooperación en materia de seguridad.

FUENTE: Con información de AFP y Redes Sociales