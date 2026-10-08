jueves 8  de  octubre 2026
GUERRA

Rusia bombardea dos autobuses en Ucrania y deja 30 muertos

"Rusia intenta destruir toda vida en el Donbás y el mundo debe responder a ello", escribió Zelenski en Telegram

Treinta personas murieron el 8 de octubre cuando Rusia atacó dos autobuses de pasajeros en Kramatorsk, cerca del frente en el este de Ucrania, según informaron las autoridades locales.

Treinta personas murieron el 8 de octubre cuando Rusia atacó dos autobuses de pasajeros en Kramatorsk, cerca del frente en el este de Ucrania, según informaron las autoridades locales.

OFICINA DEL FISCAL DE LA REGIÓN DE DONETSK / AFP

KIEV.- Al menos 30 personas murieron este jueves cuando un bombardeo lanzado por Rusia alcanzó dos autobuses en Kramatorsk, una ciudad próxima a la línea del frente en el este de Ucrania, en uno de los ataques más mortíferos de las últimas semanas, según las autoridades ucranianas.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, prometió que el ataque "no quedará sin respuesta".

Lee además
Equipos de rescate trabajan en un edificio residencial de gran altura dañado tras un ataque con drones rusos en Kiev el 9 de septiembre de 2026, en el marco de la invasión rusa de Ucrania.
CONFLICTO

Fiscalía del Perú investiga reclutamiento de más 300 ciudadanos por Rusia para combate en Ucrania
Migrantes cubanos en Rusia decidieron alistarse a las fuerzas militares rusas para obtener la residencia.
ANÁLISIS

Jóvenes cubanos y convictos pelearían como mercenarios contra Ucrania

Imágenes difundidas por las autoridades locales mostraron los restos calcinados de los vehículos, así como cuerpos y escombros dispersos sobre la calle.

"Rusia intenta destruir toda vida en el Donbás y el mundo debe responder a ello", escribió Zelenski en Telegram, advirtiendo que el balance de víctimas podría aumentar.

La policía indicó que los autobuses fueron alcanzados por una bomba planeadora. Además, otras tres personas murieron en una localidad cercana a consecuencia de bombardeos, según los servicios de emergencia.

Este ataque tuvo lugar un día después de que un misil ruso destruyera un edificio residencial de cinco plantas en Priluki, en la región de Chernígov, causando 22 muertos, entre ellos cinco niños.

"Los rusos están atacando deliberadamente a civiles", denunció el gobernador de la región oriental de Donetsk, Vadim Filashkin, quien acusó a Moscú de violar "toda regla de guerra y norma del derecho internacional humanitario".

El Consejo de la ciudad de Kramatorsk lo calificó como "otro crimen horroroso cometido por el ejército ruso contra la población civil".

"Una vez más, los rusos atacaron una localidad donde no hay absolutamente ningún objetivo militar", agregó.

Kramatorsk, que tenía 150.000 habitantes antes de la guerra, es una de las ciudades importantes que Rusia no ha capturado en Donetsk, una región que Moscú considera como parte de su territorio.

Víctimas civiles

La preocupación por el incremento de víctimas civiles ha crecido en los casi cinco años de conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras ambos bandos intensifican los ataques de largo alcance.

Desde la invasión rusa de febrero de 2022, Ucrania acusa a Moscú de atacar deliberadamente a civiles, algo que Rusia rechaza.

La ONU ha verificado los decesos de más de 17.000 civiles durante la guerra, aunque la organización considera que la cifra real es considerablemente superior.

La semana pasada, Zelenski acusó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de haber autorizado ataques masivos contra zonas civiles, una acusación que el Kremlin rechaza.

Durante una visita este jueves al lugar del ataque de Priluki, el ministro británico de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, afirmó que no existe "prueba más clara de las intenciones malignas de Putin" y acusó al presidente ruso de intentar ganar la guerra "aterrorizando a los civiles".

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que Rusia y Ucrania están en un punto muerto, lo que podría llevar a una o a ambas partes a intensificar los combates para romper el estancamiento.

Cualquier escalada "podría pasar rápidamente de una guerra entre dos países a un conflicto regional mucho más amplio y peligroso", declaró Rubio durante una escala en Portugal al término de una gira europea, calificando la situación de "muy peligrosa".

Zelenski volvió a pedir a Estados Unidos que aumente la presión sobre Rusia y suministre mejores sistemas de defensa antiaérea para obligar a Moscú a negociar.

La situación de seguridad también se ha agravado en la capital, Kiev, que ha sufrido ataques cada vez más intensos, incluidos bombardeos con misiles balísticos, misiles de crucero y drones a reacción.

El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, indicó que solo este jueves murieron tres personas y otras 14 resultaron heridas.

Klitschko afirmó que los ataques, que han alcanzado puentes importantes, la red ferroviaria y el tendido eléctrico, están "destrozando a Kiev".

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press

Temas
Te puede interesar

Zelenski denuncia ante la ONU que Rusia recluta cubanos para combatir en la guerra de Ucrania

Rusia descarta cualquier riesgo epidémico por contagio de peste neumónica

EEUU reclama a Rusia más información por sospecha de peste

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Huracán Isaías amenaza a las costas de Florida. 
Temporada ciclónica

Isaías se convierte en huracán y se dirige a las costas de Florida

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
ALERTA

DeSantis declara emergencia en 25 condados de Florida ante avance del huracán Isaias

Imagen referencial sobre las ventas de viviendas en Estados Unidos.
EEUU/BIENES RAíCES

Tasas hipotecarias suben a su nivel más alto en más de dos años

Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.
POLÍTICA MIGRATORIA

USCIS acuerda nuevas tarifas para inmigrantes en EEUU a partir del 16 de octubre

Rubio asegura que Irán ha perdido el control de Ormuz
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio asegura que Irán "ha perdido el control" de Ormuz

Te puede interesar

Huracán Isaías amenaza a las costas de Florida. 
Temporada ciclónica

Isaías se convierte en huracán y se dirige a las costas de Florida

Por Julián Varela
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
ALERTA

DeSantis declara emergencia en 25 condados de Florida ante avance del huracán Isaias

David Suárez, comisionado de Miami Beach, cuestiona interpretación de Live Local Act.
PODER LOCAL

Comisionado de Miami Beach cuestiona altura de rascacielos bajo Live Local

La escritora canadiense Anne Carson asiste a la 75ª edición de los National Book Awards en Cipriani Wall Street, el 20 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.
LETRAS

Quién es Anne Carson, la poeta canadiense que ganadora del Nobel de Literatura

Anne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026.
RECONOCIMIENTO

La canadiense Anne Carson gana el premio Nobel de Literatura