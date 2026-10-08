Rusia bombardea dos autobuses en Ucrania y deja 30 muertos

OFICINA DEL FISCAL DE LA REGIÓN DE DONETSK / AFP

Treinta personas murieron el 8 de octubre cuando Rusia atacó dos autobuses de pasajeros en Kramatorsk, cerca del frente en el este de Ucrania, según informaron las autoridades locales.

KIEV.- Al menos 30 personas murieron este jueves cuando un bombardeo lanzado por Rusia alcanzó dos autobuses en Kramatorsk, una ciudad próxima a la línea del frente en el este de Ucrania, en uno de los ataques más mortíferos de las últimas semanas, según las autoridades ucranianas.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, prometió que el ataque "no quedará sin respuesta".

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Imágenes difundidas por las autoridades locales mostraron los restos calcinados de los vehículos, así como cuerpos y escombros dispersos sobre la calle.

"Rusia intenta destruir toda vida en el Donbás y el mundo debe responder a ello", escribió Zelenski en Telegram, advirtiendo que el balance de víctimas podría aumentar.

La policía indicó que los autobuses fueron alcanzados por una bomba planeadora. Además, otras tres personas murieron en una localidad cercana a consecuencia de bombardeos, según los servicios de emergencia.

Este ataque tuvo lugar un día después de que un misil ruso destruyera un edificio residencial de cinco plantas en Priluki, en la región de Chernígov, causando 22 muertos, entre ellos cinco niños.

"Los rusos están atacando deliberadamente a civiles", denunció el gobernador de la región oriental de Donetsk, Vadim Filashkin, quien acusó a Moscú de violar "toda regla de guerra y norma del derecho internacional humanitario".

El Consejo de la ciudad de Kramatorsk lo calificó como "otro crimen horroroso cometido por el ejército ruso contra la población civil".

"Una vez más, los rusos atacaron una localidad donde no hay absolutamente ningún objetivo militar", agregó.

Kramatorsk, que tenía 150.000 habitantes antes de la guerra, es una de las ciudades importantes que Rusia no ha capturado en Donetsk, una región que Moscú considera como parte de su territorio.

Víctimas civiles

La preocupación por el incremento de víctimas civiles ha crecido en los casi cinco años de conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras ambos bandos intensifican los ataques de largo alcance.

Desde la invasión rusa de febrero de 2022, Ucrania acusa a Moscú de atacar deliberadamente a civiles, algo que Rusia rechaza.

La ONU ha verificado los decesos de más de 17.000 civiles durante la guerra, aunque la organización considera que la cifra real es considerablemente superior.

La semana pasada, Zelenski acusó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de haber autorizado ataques masivos contra zonas civiles, una acusación que el Kremlin rechaza.

Durante una visita este jueves al lugar del ataque de Priluki, el ministro británico de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, afirmó que no existe "prueba más clara de las intenciones malignas de Putin" y acusó al presidente ruso de intentar ganar la guerra "aterrorizando a los civiles".

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que Rusia y Ucrania están en un punto muerto, lo que podría llevar a una o a ambas partes a intensificar los combates para romper el estancamiento.

Cualquier escalada "podría pasar rápidamente de una guerra entre dos países a un conflicto regional mucho más amplio y peligroso", declaró Rubio durante una escala en Portugal al término de una gira europea, calificando la situación de "muy peligrosa".

Zelenski volvió a pedir a Estados Unidos que aumente la presión sobre Rusia y suministre mejores sistemas de defensa antiaérea para obligar a Moscú a negociar.

La situación de seguridad también se ha agravado en la capital, Kiev, que ha sufrido ataques cada vez más intensos, incluidos bombardeos con misiles balísticos, misiles de crucero y drones a reacción.

El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, indicó que solo este jueves murieron tres personas y otras 14 resultaron heridas.

Klitschko afirmó que los ataques, que han alcanzado puentes importantes, la red ferroviaria y el tendido eléctrico, están "destrozando a Kiev".

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press