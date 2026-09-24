jueves 24  de  septiembre 2026
Exhortación

Zelenski denuncia ante la ONU que Rusia recluta cubanos para combatir en la guerra de Ucrania

El gobernante ucraniano dijo que el Kremlin ha reclutado a soldados de 47 nacionalidades en su guerra contra Kiev que inició hace más de cuatro años

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante su discurso en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo en Nueva York.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante su discurso en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo en Nueva York.

AFP
Por Alejandro Sardi

NUEVA YORK — El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, señaló a Cuba como uno de los países donde Rusia ha reclutado a ciudadanos para combatir en su guerra contra Ucrania. La declaración la realizó durante su discurso en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo en Nueva York hasta el próximo 26 de septiembre.

El gobernante ucraniano dijo que el Kremlin ha reclutado a soldados de 47 nacionalidades en su guerra contra Kiev que inició hace más de cuatro años.

Lee además
El director de cine ruso Andréi Sviáguintsev saludad en el escenario tras recibir el Gran Premio del Jurado del Festival de Cine de Cannes por la película Minotauro, el 23 de mayo de 2026 en la ciudad de Francesa
POLÉMICA

Rusia declara "agente extranjero" al aclamado director de cine Sviáguintsev
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Zelenski afirma ante la ONU que Rusia utiliza combatientes de 47 países para la guerra

“Sabemos que Rusia utiliza a ciudadanos de 47 países en su guerra en Ucrania: Ghana, Nepal, Tayikistán, India, Yemen, Kenia, Zimbabue, Cuba, Bielorrusia, Sudán, Sudáfrica y muchos, muchos otros”, afirmó Zelenski.

“Quiero hablar directamente con cada representante de estos 47 países: ustedes saben lo que Rusia está haciendo con su gente. Son sus ciudadanos. Cuídenlos y no permitan que terminen en otro frente”, exhortó Zelenski a los representantes de las naciones que participaban en la sesión.

“No permitan que Putin los arrastre a esta guerra. No permitan que Rusia apague sus incendios, encubra su vergüenza y pague por su locura con las vidas de su gente”, agregó.

Aumenta apoyo de Corea del Norte a Putin

El mandatario aseguró que la relación de defensa entre Moscú y Pyongyang está aumentando, después de que, explicó, dos soldados norcoreanos fueran capturados en Ucrania y entregados a las autoridades de Corea del Sur.

"Recientemente, enviamos a dos prisioneros de guerra norcoreanos a la República de Corea. A estos tipos no es fácil capturarlos con vida", añadió.

"Putin siempre está buscando a alguien que le ayude a matar más, a matar a más gente por cada kilómetro de territorio, a conquistar más territorio y a apoderarse de otro país, en lugar de simplemente detenerse y gobernar su propio país", declaró Zelenski.

Advertencia de Zelenski a Putin

El presidente ucraniano advirtió que este invierno sus fuerzas tendrán como objetivo las instalaciones rusas de calefacción y energía.

Moscú ha atacado la infraestructura civil de calefacción y combustible de Ucrania desde el inicio del conflicto, sobre todo en invierno, para usar el frío de la región como arma contra su enemigo.

"Los ucranianos somos conscientes de que este invierno podría ser muy duro para nosotros, pero, como respuesta, no tendremos más remedio que hacer que también sea doloroso para Rusia", afirmó.

Este mensaje del mandatario llega horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, revelara que Washington estaba presionando para que Rusia y Ucrania cesaran los ataques contra las infraestructuras energéticas.

Zelenski matizó que el objetivo de Ucrania no es destruir los suministros de gasolina y gasóleo de Rusia, sino privar a Moscú de la principal fuente de ingresos para financiar la guerra.

"Cuando alguien proporciona más dinero a Rusia a través del comercio, le da más tiempo a esta guerra. Por eso precisamente insistimos en limitar el comercio con el agresor y por eso estamos quemando nosotros mismos los ingresos de Rusia", afirmó.

FUENTE: Con información de AFP y Cubanet

Temas
Te puede interesar

Netanyahu responde: Israel impidió que Hamás, los "amigos del señor Mamdani", mataran a todos los israelíes

Trump provoca risa de su homólogo chino al mostrarle imagen de bolígrafo automático en reemplazo de Biden

Netanyahu: "Si no hubiéramos destruido las instalaciones nucleares de Irán, estaríamos todos muertos"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda durante la ceremonia de relevo de mando en la Escuela Militar José María Córdova, en Bogotá, el 26 de agosto de 2026.
COLOMBIA

De la Espriella confirma: integrante de disidencia de las FARC se entrega para evitar ser abatida

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 24 de septiembre de 2026.
DIPLOMACIA

Trump califica de "gran reunión" su encuentro con Xi Jinping en la Casa Blanca

Cilia Flores se declaró inocente de todos los cargos ante el juez federal en Nueva York el el 5 de enero de 2026. 
NARCOTRÁFICO

La Fiscalía de Nueva York rechaza la libertad de Cilia Flores por riesgo de fuga

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter (izquierda), camina junto a su hijo Noam Leiter tras ofrecer una declaración a la prensa en el hospital Shaarai Tzedek de Jerusalén el 24 de septiembre de 2026.  
ATAQUE TERRORISTA

El embajador de Israel en EEUU dice que su hijo lucha por su vida

Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Tasas hipotecarias en Florida suben al 6,20% en el segundo trimestre, según WalletHub

Te puede interesar

Imagen referencial
SANCIONES

Florida exige acelerar revisión y retirada de libros en escuelas públicas

Por Daniel Castropé
El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 24 de septiembre de 2026.
DIPLOMACIA

Trump califica de "gran reunión" su encuentro con Xi Jinping en la Casa Blanca

Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Tasas hipotecarias en Florida suben al 6,20% en el segundo trimestre, según WalletHub

Según la definición de los Centros para el Control y la Prevención de Efermedades (CDC), la fascitis necrosante es una infección bacteriana rara que se propaga por el cuerpo rápidamente y puede causar la muerte. 

Suben a 12 las muertes por la bacteria 'come carne' en Luisiana y Florida

Un lugar tradicionalmente visitado por turistas en Vedado parece casi vacío debido a la falta de visitantes en La Habana.
Economía

El turismo en Cuba sigue en picada tras un agosto con apenas 30.490 visitantes