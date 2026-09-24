Zelenski denuncia ante la ONU que Rusia recluta cubanos para combatir en la guerra de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante su discurso en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo en Nueva York.

NUEVA YORK — El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, señaló a Cuba como uno de los países donde Rusia ha reclutado a ciudadanos para combatir en su guerra contra Ucrania. La declaración la realizó durante su discurso en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo en Nueva York hasta el próximo 26 de septiembre.

El gobernante ucraniano dijo que el Kremlin ha reclutado a soldados de 47 nacionalidades en su guerra contra Kiev que inició hace más de cuatro años.

CONFLICTO Zelenski afirma ante la ONU que Rusia utiliza combatientes de 47 países para la guerra

“Sabemos que Rusia utiliza a ciudadanos de 47 países en su guerra en Ucrania: Ghana, Nepal, Tayikistán, India, Yemen, Kenia, Zimbabue, Cuba, Bielorrusia, Sudán, Sudáfrica y muchos, muchos otros”, afirmó Zelenski.

“Quiero hablar directamente con cada representante de estos 47 países: ustedes saben lo que Rusia está haciendo con su gente. Son sus ciudadanos. Cuídenlos y no permitan que terminen en otro frente”, exhortó Zelenski a los representantes de las naciones que participaban en la sesión.

“No permitan que Putin los arrastre a esta guerra. No permitan que Rusia apague sus incendios, encubra su vergüenza y pague por su locura con las vidas de su gente”, agregó.

Aumenta apoyo de Corea del Norte a Putin

El mandatario aseguró que la relación de defensa entre Moscú y Pyongyang está aumentando, después de que, explicó, dos soldados norcoreanos fueran capturados en Ucrania y entregados a las autoridades de Corea del Sur.

"Recientemente, enviamos a dos prisioneros de guerra norcoreanos a la República de Corea. A estos tipos no es fácil capturarlos con vida", añadió.

"Putin siempre está buscando a alguien que le ayude a matar más, a matar a más gente por cada kilómetro de territorio, a conquistar más territorio y a apoderarse de otro país, en lugar de simplemente detenerse y gobernar su propio país", declaró Zelenski.

Advertencia de Zelenski a Putin

El presidente ucraniano advirtió que este invierno sus fuerzas tendrán como objetivo las instalaciones rusas de calefacción y energía.

Moscú ha atacado la infraestructura civil de calefacción y combustible de Ucrania desde el inicio del conflicto, sobre todo en invierno, para usar el frío de la región como arma contra su enemigo.

"Los ucranianos somos conscientes de que este invierno podría ser muy duro para nosotros, pero, como respuesta, no tendremos más remedio que hacer que también sea doloroso para Rusia", afirmó.

Este mensaje del mandatario llega horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, revelara que Washington estaba presionando para que Rusia y Ucrania cesaran los ataques contra las infraestructuras energéticas.

Zelenski matizó que el objetivo de Ucrania no es destruir los suministros de gasolina y gasóleo de Rusia, sino privar a Moscú de la principal fuente de ingresos para financiar la guerra.

"Cuando alguien proporciona más dinero a Rusia a través del comercio, le da más tiempo a esta guerra. Por eso precisamente insistimos en limitar el comercio con el agresor y por eso estamos quemando nosotros mismos los ingresos de Rusia", afirmó.

FUENTE: Con información de AFP y Cubanet