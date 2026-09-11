viernes 11  de  septiembre 2026
CONFLICTO

Fiscalía del Perú investiga reclutamiento de más 300 ciudadanos por Rusia para combate en Ucrania

La Cancillería del Perú reconoció que al menos 459 ciudadanos han sido captados por Rusia para, bajo engaño, ser reclutados y enviados a la guerra

Equipos de rescate trabajan en un edificio residencial de gran altura dañado tras un ataque con drones rusos en Kiev el 9 de septiembre de 2026, en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

Equipos de rescate trabajan en un edificio residencial de gran altura dañado tras un ataque con drones rusos en Kiev el 9 de septiembre de 2026, en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

AFP
Por Sofía Nederr

LIMA. El Ministerio Público del Perú informó este viernes que mantiene abiertos 22 expedientes con más de 300 peruanos reclutados por Rusia presuntamente bajo engaños para ser enviados al frente de su guerra contra Ucrania.

Una carpeta fiscal contiene los casos de 202 agraviados y está a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada y las 21 carpetas restantes están en manos de Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas.

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Los casos corresponden a varias en zonas del país, entre ellas Lima y la vecina provincia portuaria del Callao, la norteña región costera de La Libertad y las andinas Huánuco y Cusco, situadas en el centro y sur del país, respectivamente.

La fiscal superior Rocío Gala Gálvez, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, sostuvo este viernes una reunión con familiares de las víctimas sobre los avances de las investigaciones.

Dentro de los acuerdos alcanzados con los familiares se encuentra el intercambio activo de información con los representantes del Ministerio Público.

Detenido sospechoso

En medio de las investigaciones, la semana pasada, la Policía detuvo a un hombre denunciado por presuntamente haber captado y facilitado el traslado de un peruano a Rusia para combatir en la guerra contra Ucrania.

En agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú reconoció que al menos 459 peruanos han sido captados por Rusia para, aparentemente bajo engaños, ser reclutados y enviados al frente de guerra. También reportó que, al menos, 11 peruanos fallecieron tras viajar a Rusia, además 114 están desaparecidos y tres son prisioneros en manos de Ucrania.

Mercenarios cubanos

Amnistía Internacional denunció el 10 de septiembre que ciudadanos de Colombia, Cuba, Brasil y Perú, fueron reclutados mediante “patrones de engaño, coacción y explotación por parte de Rusia y/o de personas que actúan con su autorización o apoyo”. La ONG visitó campos de “prisioneros de guerra” en el oeste de Ucrania, entre 2024 y 2026.

Un informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, Truth Hounds y la Oficina Internacional de Kazajistán por los DDHH señaló que Cuba figura como uno de los principales puntos de captación de combatientes para las Fuerzas Armadas de Rusia.

“El rol de los cubanos peleando en Ucrania a favor de Rusia ha sido muy importante. Yo hice una presentación el año pasado en la universidad, en la que señalo que el contingente mercenario cubano, probablemente ha sido el mayor contingente extranjero, alrededor de unos 20.000 soldados o 20.000 personal, unos pelean, otros confluyen”, señaló Erich de La Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), en agosto, al DIARIO LAS AMÉRICAS.

FUENTE: Con información de EFE

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