Trump cree que París "será muy pronto una ciudad musulmana"

El presidente Donald Trump habla durante una ceremonia de firma de una orden ejecutiva en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 19 de octubre de 2026.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump volvió a criticar los graves disturbios ocurridos durante el fin de semana en Francia y apuntó que la capital francesa, París, "será muy pronto una ciudad musulmana".

"París será muy pronto una ciudad musulmana. Han arruinado a Francia. Va a ser difícil recuperarla. Espero que se recupere", declaró ante la prensa desde los jardines de la Casa Blanca.

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Ahora Francia está "en una situación muy mala". "Es por la inmigración, no por las escuelas ni nada. Es la inmigración. Le dije al presidente francés, Emmanuel Macron, que cerrara las fronteras", argumentó.

Y es que Francia vive uno de los episodios más violentos y sin precedentes, con al menos 2.500 detenidos, más de 1.000 agentes heridos, daños y saqueos en 3.000 comercios y destrucción de edificios gubernamentales, tras las protestas masivas que tienen como justificación "el encarecimiento de la vida y el deterioro de la educación pública".

Una de las periodistas recordó a Trump que Macron relacionó los disturbios con la guerra de Irán y con él mismo. "Noticias falsas. Noticias falsas", espetó. "¿De qué medio eres?", preguntó a la periodista del portal The Daily Wire. "Oh. The Daily Wire es bueno. Lo siento", apuntó.

Las autoridades francesas han condenado el "desorden" y la violencia vividos en el marco de las multitudinarias protestas celebradas este sábado en las principales ciudades del país para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la supuesta violencia policial de las últimas semanas, cuando cerca de mil agentes han resultado heridos en las violentas protestas.

En paralelo a las manifestaciones, hubo graves disturbios y ataques a sedes de ayuntamientos, como el de Limoges, que fue incendiado y destruido, así como saqueos de comercios.

Más de 2.500 detenidos y decenas de investigaciones

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, anunció este lunes que las autoridades habían practicado 2.513 detenciones policiales en relación con los disturbios y que 67 personas habían ingresado ya en prisión.

Darmanin, que ofreció las cifras en una entrevista con la cadena TF1, indicó también que se habían abierto decenas de investigaciones judiciales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.

Ante el elevado número de detenciones, el ministro ordenó que los arrestos preventivos pasaran de 48 a 72 horas para dejar tiempo a la policía para hacer su trabajo, que va desde la geolocalización de los detenidos hasta las escuchas telefónicas y el reconocimiento facial.

El ministro señaló, además, que la Fiscalía Nacional Antiterrorista decidirá en las próximas horas si asume la investigación del impactante incendio que arrasó el ayuntamiento de Limoges durante los episodios violentos del 17 de octubre.

Darmanin afirmó que existen indicios de que personas vinculadas a la extrema izquierda habrían organizado el ataque.

FUENTE: Con información de EUropa Press y EFE