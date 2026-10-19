Trump reitera llamado a Francia para cerrar sus fronteras: "Los migrantes se han apoderado del país"

Oficiales de policía permanecen en una tienda Franprix que fue saqueada por presuntos manifestantes.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump volvió a abordar este lunes la crisis abierta en Francia por las violentas protestas y disturbios originados en las movilizaciones de estudiantes y 'chalecos amarillos' para insistir en que el origen de esta inestabilidad se debe a la migración descontrolada.

Francia vive uno de los episodios más violentos y sin precedentes, con al menos 2.400 detenidos, más de 1.000 agentes heridos, daños y saqueos en 3.000 comercios y destrucción de edificios gubernamentales, tras las protestas masivas que tienen como justificación "el encarecimiento de la vida y el deterioro de la educación pública".

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"Los migrantes se han apoderado de Francia. ¡Deben cerrar la frontera y rápido! —reclamó Trump en un nuevo mensaje al respecto publicado en sus redes sociales.

El nuevo mensaje del mandatario estadounidense es el segundo que publica sobre la crisis en Francia en las últimas 24 horas. Este pasado domingo por la tarde, se expresó en unos términos similares al asegurar que la migración está "prendiendo fuego" al país.

"La inmigración de personas de un mundo completamente diferente, personas con odio en sus corazones, ha destrozado a ese país que alguna vez fue grande", aseveró el mandatario, antes de reclamar a las autoridades galas que adopten medidas inmediatas para revertir la situación.

"¡Cierren sus fronteras y tomen el control antes de que sea demasiado tarde!", manifestó.

Así quedaron los vehículos quemados durante las protestas por el 'alto costo de vida', en la calle de París, foto tomada el 18 de octubre de 2026. AFP

Francia impone toque de queda

Francia comenzó a imponer este lunes toques de queda nocturnos en zonas delimitadas en París y otras ciudades para tratar de atajar los disturbios y saqueos que se desataron el fin de semana, mientras el Gobierno anunció ayudas para los trabajadores de los cerca de 3.000 comercios vandalizados y saqueados.

Fue el primer ministro, Sébastien Lecornu, quien anunció estas medidas excepcionales tras una reunión de crisis. Afirmó que los toques de queda son, por ahora, una herramienta más adecuada que el estado de emergencia, que otorgaría mayores poderes a las fuerzas del orden, pero no descartó adoptar medidas más amplias si la situación empeora.

Las protestas del sábado contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios de educación y sanidad, tras casi una década de mandato del presidente Emmanuel Macron, derivaron en saqueos, ataques contra edificios y mobiliario público y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La imagen muestra la destrucción de la ventana principal de un restaurante de comida rápida 'McDonald', en Lille, en el norte de Francia, un día después de las protestas nacionales contra el 'alto costo de vida'. AFP

Más de 2.500 detenidos y decenas de investigaciones

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, anunció este lunes que las autoridades habían practicado 2.513 detenciones policiales en relación con los disturbios y que 67 personas habían ingresado ya en prisión.

Darmanin, que ofreció las cifras en una entrevista con la cadena TF1, indicó también que se habían abierto decenas de investigaciones judiciales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.

Ante el elevado número de detenciones, el ministro ordenó que los arrestos preventivos pasaran de 48 a 72 horas para dejar tiempo a la policía para hacer su trabajo, que va desde la geolocalización de los detenidos hasta las escuchas telefónicas y el reconocimiento facial.

El ministro señaló, además, que la Fiscalía Nacional Antiterrorista decidirá en las próximas horas si asume la investigación del impactante incendio que arrasó el ayuntamiento de Limoges durante los episodios violentos del 17 de octubre.

Darmanin afirmó que existen indicios de que personas vinculadas a la extrema izquierda habrían organizado el ataque.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE