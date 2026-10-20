República Dominicana brinda asesoría legal a ciudadanos reclutados por Rusia para combatir en Ucrania

República Dominicana es un punto habitual en las rutas de narcotráfico regional. En lo que va de año, los decomisos acumulan cerca de 10 toneladas de drogas, según datos oficiales

Tanques de guerra y armamento bélico en Ucrania tras la invasión de la Fuerza Armada de Rusia.

SANTO DOMINGO.- El Gobierno de la República Dominicana contrató asesoría legal en Rusia para evaluar la situación jurídica de sus ciudadanos que, según denuncias recibidas, fueron reclutados para participar en la guerra en Ucrania, informó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería explicó en un comunicado que la asesoría permitirá examinar, conforme a la legislación rusa, las condiciones contractuales de los dominicanos involucrados e identificar las alternativas legales para brindarles asistencia.

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Delegación dominicana viajará a Moscú

Como parte de estas gestiones, una comisión de la Cancillería, encabezada por el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz Vargas, viajará a Moscú para dar seguimiento a los casos identificados y reforzar las acciones de asistencia y protección a los ciudadanos dominicanos.

La delegación, que también incluye al director de Protección a Nacionales en el Exterior, Miguel Reyes Taveras, prevé reunirse con autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia para obtener información actualizada sobre la situación de los dominicanos.

La Cancillería indicó que la protección de los ciudadanos dominicanos en el exterior es una prioridad del Gobierno y aseguró que desarrolla acciones diplomáticas, consulares y jurídicas para asistir a quienes lo requieran.

Denuncian engaños en el reclutamiento

Según denuncias de familiares, decenas de dominicanos firmaron contratos individuales para trabajar en Rusia, pero aseguran que desconocían que serían enviados a combatir en la guerra en Ucrania.

El asunto fue abordado el mes pasado en Nueva York por el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor 'Ito' Bisonó, durante una reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Bisonó expresó a Lavrov la preocupación del Gobierno dominicano por la situación de sus compatriotas. En respuesta, el jefe de la diplomacia rusa instruyó al área de su ministerio encargada de las relaciones con América Latina y el Caribe a dar seguimiento al caso y gestionar el asunto ante las autoridades competentes.

Amnistía Internacional denuncia prácticas de reclutamiento

Amnistía Internacional (AI) denunció recientemente que ciudadanos de Colombia, Cuba, Brasil y Perú fueron reclutados mediante "patrones de engaño, coacción y explotación por parte de Rusia y/o de personas que actúan con su autorización o apoyo".

FUENTE: Con información de EFE