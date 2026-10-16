¿Qué pasa con el conflicto de Ucrania-Rusia y el rol de Estados Unidos?

WASHINGTON — Las tensiones de la guerra en Ucrania , iniciada tras la invasión rusa en febrero de 2022, aumentaron en los últimos días. Uno de los aspectos álgidos son los contratos para que Rusia suministre diésel a Estados Unidos, tras la decisión del presidente republicano, Donald Trump, de aligerar las sanciones.

"Mantenemos un contacto muy estrecho, cada hora, con la parte estadounidense, y todo avanza muy rápidamente", señaló esta semana Kirill Dmitriev, enviado especial del Kremlin para la cooperación económica.

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció el jueves que su país reanudó ataques contra las refinerías rusas, en lo que significa un desafío a la tregua energética anunciada por Trump el domingo. Este paso fue considerado por Trump como "una vergüenza" y puntualizó que la ofensiva encarece los precios mundiales de la energía.

A juicio del mandatario estadounidense, Zelenski está menos dispuesto que el presidente ruso, Vladimir Putin, a alcanzar un compromiso para poner fin a la guerra.

"Debería acabar pronto. Creo que, en realidad, ambos querrían ver terminar (la guerra)", señaló Trump a la cadena Newsmax.

Agregó: "Creo que Zelenski me resulta más difícil de tratar que Putin".

Este viernes, el presidente republicano negó que hubiera ordenado una disminución de los servicios satelitales de Starshield para Ucrania, esenciales para las fuerzas en el campo de batalla.

Sobre el acuerdo

El comandante José Adán Gutiérrez, exjefe de inteligencia naval de EEUU y analista geopolítico, señala al DIARIO LAS AMÉRICAS que la Administración Trump "tiene un interés muy grande en que bajen los precios del combustible, con efectos sobre el sector transporte y el agrario entre otros, y por eso su acuerdo con Rusia. Pero el asunto está en que Moscú no tiene en estos momentos la capacidad de exportar todo ese diésel porque Ucrania le está golpeando sus refinerías".

A su juicio, el escenario actual "complica las cosas, más allá del campo de batalla".

Gutiérrez considera que debe evaluarse bien el acuerdo que se enmarca en las elecciones de medio término en noviembre y los asuntos que preocupan a los ciudadanos. No descarta que la política estadounidense en torno al conflicto de Ucrania podría cambiar luego de los comicios.

Erich de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), considera que " la Casa Blanca está buscando todo tipo de medidas para bajar los precios, y eso lo lleva a tomar decisiones que yo no creo que le sirvan a los intereses ni de Estados Unidos ni de Ucrania, eso sirve mucho más a Rusia”.

Indica al DIARIO LAS AMÉRICAS que el acuerdo con Moscú es inconsistente con la política que ha tenido Washington en el conflicto y con el proyecto de ley aprobado en el Congreso, según el cual EEUU impone sanciones a todos los países que compren energía a Rusia.

Coincide con Gutiérrez en el impacto de las elecciones de noviembre sobre la política sobre Ucrania.

Ofensiva de Putin

Putin dijo este viernes que la "liberación" de Donetsk figura dentro de los próximos objetivos de la llamada "operación especial militar" en Ucrania, cuando solo quedan unos 2.750 kilómetros bajo control de las fuerzas de Kiev.

Dijo que Lugansk "está completamente" bajo control ruso. El mandatario ruso también puntualizó que, además de la expulsión de las tropas ucranianas de territorio ruso, es fundamental el control de estas zonas para establecer una zona de "seguridad absoluta" y evitar posibles agresiones en el futuro.

Moscú lanzó el miércoles su primer gran ataque contra el sistema eléctrico ucraniano desde que Trump anunció el domingo un acuerdo de tregua energética.

"Este conflicto va para largo porque Putin no quiere negociar", subraya el profesor Erich de La Fuente. Agrega que Rusia bombardea a Ucrania todos los días.

Zelenski pidió este viernes 70.000 millones de euros (78.700 millones de dólares) adicionales a sus aliados europeos para financiar el esfuerzo de guerra de Ucrania el próximo año. "La triste realidad de Ucrania es que Ucrania no puede defenderse si no tiene ayuda del exterior", apunta el comandante José Adán Gutiérrez.

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS/AFP/Europa Press