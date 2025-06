La ficción del voto en Venezuela

Una cosa es usar o no usar la fórmula de la votación, como se usa o no a conveniencia y según la circunstancia una protesta de calle para enfrentar una realidad contraria a la vigencia del Estado constitucional y democrático de Derecho; otra distinta es confundir tales acciones materiales con la esencia de lo que es un derecho humano o el ejercicio real de un derecho inherente a lo humano y como expresión de libertad. La consideración no es banal o baladí.