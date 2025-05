La trompada

No una caricia, no fue una galleta, tampoco un puñetazo, lo que en apariencia le sonó la primera dama de Francia a su marido, el presidente Emmanuel Macron, fue una trompada a las dos manos, con agarre y empuje, directo al mentón. Podrán decir lo que quieran; -de hecho, el presidente salió enseguida a aclarar que se trataba de un juego entre ellos. No obstante, tarde, y mal.