Tener sentido del progreso

No puede ser más angustiante la situación que vivimos en Venezuela, sobre todo si nos comparamos con el progreso que han logrado otras economías con niveles de atraso iguales o mayores que los nuestros. A los casos ya conocidos de varios países asiáticos y europeos se suma, ahora, el caso de Irlanda.

¿Cómo logró Irlanda progresar tan rápidamente?, el informe señala que “el éxito se debió a una combinación de factores, incluyendo la tregua social entre empresarios y obreros iniciada en 1987, la eliminación de barreras burocráticas que desalentaban las inversiones extranjeras, una amnistía para todos los evasores fiscales, una reducción de impuestos corporativos para incentivar las inversiones, un fuerte apoyo a la ciencia, tecnología e ingeniería en las universidades y la decisión de los sucesivos gobiernos de no desviar el rumbo económico a pesar de las tensiones sociales que se produjeron al principio de la apertura económica”.

Todavía aquí se predica que ser rico es malo, lo que preocupa es que pueda ser una profecía autocumplida ya que la mayoría de los líderes políticos, empresariales y civiles en general, no han entendido, como dice Toffler, que una economía avanzada necesita una sociedad avanzada, y si un país se las arregla para acelerar su avance económico, pero deja atrás sus instituciones básicas su potencial para crear riqueza se vería finalmente limitado. Sin duda, que en Venezuela vamos en sentido inverso al progreso.

Según recoge la historia, cuando Pompeyo llegó a su ciudad, los atenienses lo honraron con esta inscripción “tanto más Dios eres cuanto más hombre te reconoces.” Con ello querían recordarle que era un ser humano, mortal como todos.

Creo que los venezolanos deberíamos hacer un simple juego de palabras, con el perdón de los atenienses, e inscribir a la entrada de Caracas, “tanto más hombre eres cuanto más Dios te reconoces”. Es que tenemos muchos que se creen Dioses, infalibles e inmortales, predestinados por los Dioses del Olimpo a ser uno de ellos o el sustituto del Dios de los cristianos o el Mahoma de los musulmanes, y creen que la inescrupulosa muerte no los tocará.

En todo caso, hay quienes piensan a estas alturas de la vida, que algún parentesco debió haber para que del cielo le cayera tan buenaventura, ya que la divina providencia le fue pródiga al proveerle de tantos bienes, que el hecho hombre, desbarató y despilfarro. Quien fue enviado para que echara los mercaderes del templo casi destruye los templos mismos. Su amor por los pobres logró que se multiplicaran como si fueran panes con su sentimiento de que ser rico es malo, Recordemos que los camellos correrían mejor suerte que los ricos. Que hay que volver al “guayuco” el cual será incorporado en un nuevo Escudo Nacional y así nos sintamos orgullosos de nuestros antepasados.

Recordemos también que su látigo persiguió a los satánicos demócratas que por no entender su pensamiento y su obra quisieron crucificarlo. Vano esfuerzo porque su reino no era de este mundo, y él era omnipotente gracias a su Consejo Nacional Electoral, su gran espíritu judicial, el apostolado de su Asamblea Nacional y a las pendejadas de la oposición ya que él no tenía el más mínimo sentido del progreso. www.venamerica.org.





Neuro J. Villalobos Rincón*

*Director de VenAmérica