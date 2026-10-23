​Radioterapia de cinco días demuestra un 100% de eficacia en cáncer de mama precoz

Investigadores del Cancer Center de la Clínica Universidad de Navarra presentaron avances prometedores en el tratamiento del cáncer de mama precoz , tras demostrar la eficacia de un esquema de radioterapia ultracorto de cinco días que limita la radiación a un volumen mínimo del tejido mamario.

El estudio, presentado por el especialista Mauricio Cambeiro durante el 44.º Congreso de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria en Málaga, evaluó a 122 pacientes intervenidas mediante tumorectomía. Tras una mediana de seguimiento de 30 meses, el análisis registró un control absoluto de la enfermedad, sin recaídas locales ni metástasis a distancia, además de lograr resultados estéticos excelentes en el 88 por ciento de los casos.

A diferencia de los protocolos tradicionales que abarcan la totalidad de la mama, esta modalidad concentró la irradiación en la zona tumoral específica, afectando solo a una mediana del 12 por ciento del volumen mamario. Esta precisión redujo significativamente la exposición de órganos vitales contiguos como el corazón y los pulmones, evitando efectos secundarios graves o complicaciones cutáneas agudas en las pacientes tratadas.

Los autores del informe enfatizaron que, aunque los hallazgos respaldan la personalización de las terapias oncológicas para reducir la carga de los tratamientos, la técnica requiere una rigurosa evaluación clínica individualizada para determinar las pacientes aptas, al tiempo que continuarán el monitoreo a largo plazo para reconfirmar la seguridad de la intervención.

FUENTE: Con información de Europa Press