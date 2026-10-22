jueves 22  de  octubre 2026
SALUD

Resonancia magnética detecta señales tempranas de daño cardíaco asociado al cáncer

La resonancia magnética cardíaca avanzada permite identificar cambios en los tejidos cardíacos antes de que la función ventricular se vea afectada por tratamientos oncológicos.

Las doctoras españolas analizan imágenes cardiacas obtenidas mediante resonancia magnética&nbsp;

Las doctoras españolas analizan imágenes cardiacas obtenidas mediante resonancia magnética 

Europa Press
Por Valeria Montero

Una investigación analiza si la resonancia magnética cardíaca avanzada permite identificar precozmente alteraciones en el corazón relacionadas con los tratamientos oncológicos, incluso cuando su función se mantiene normal.

Los resultados preliminares de este estudio liderado por la Clínica Universidad de Navarra, en colaboración con el Hospital Universitario de Navarra, muestran que esta técnica permite observar cambios en los tejidos cardíacos, como edema, inflamación y fibrosis temprana, antes de que se detecten alteraciones en la función ventricular.

Lee además
seis amenazas para el corazon: crecen varios riesgos, sobre todo entre las mujeres
SALUD

Seis amenazas para el corazón: crecen varios riesgos, sobre todo entre las mujeres
Imagen de los investigadores.  
SALUD

Identifican cómo la obesidad altera la relajación del corazón

Según la doctora Ana Ezponda, radióloga de la Clínica Universidad de Navarra, estos cambios pueden aparecer aunque la morfología del corazón y su fracción de eyección sigan siendo normales. Por ello, la resonancia magnética cardíaca multiparamétrica podría ayudar a evaluar a los pacientes y complementar otras pruebas, como la ecocardiografía.

Los investigadores también identificaron un aumento significativo del marcador de resonancia T1 nativo en los primeros pacientes estudiados, pese a que no presentaban alteraciones cardíacas evidentes.

La doctora Agnes Díaz Dorronsoro, especialista en Cardiología de la institución, señaló que los efectos cardiovasculares asociados a la inmunoterapia afectan entre el 3% y el 4% de los pacientes. Por ello, destacó la importancia del seguimiento cardiológico mediante análisis de sangre, electrocardiogramas y pruebas de imagen antes, durante y después de los tratamientos oncológicos avanzados.

El objetivo del proyecto IRATI es identificar a los pacientes con mayor riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares incluso antes de iniciar el tratamiento contra el cáncer. Para ello, combina resonancia magnética, ecocardiografía, biomarcadores y herramientas de inteligencia artificial para analizar las imágenes y estudiar la relación entre el cáncer de pulmón, la inmunoterapia y las enfermedades cardiovasculares.

Temas
Te puede interesar

Las enfermedades del corazón pueden detectarse en la edad adulta temprana

Dormir en completa oscuridad protege el corazón, según estudio

Cosméticos con sustancias peligrosas tienen los días contados en Europa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, sale del Tribunal Superior de Los Ángeles, California.   
Insólita sentencia

Juez ordena a Meta pagar $25.000 millones, pero ¿cuál es el trasfondo?

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en el Palacio Presidencial de San Salvador, el 16 de octubre de 2026.
El Salvador

Nayib Bukele lanza ultimátum a pandillas de Haití por secuestro de militares salvadoreños

Imagen de un avión de combate estadounidense F-35B
INDUSTRIA MILITAR

El Pentágono anuncia la compra de 850 cazas F-35 en diez años

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto a funcionarios de Miami-Dade habla sobre la Enmienda 3. 
DETALLES PARA VOTAR

Enmienda 3 en Florida: oportunidad única de bajar impuestos sin recortar servicios

El secretario de Estado Marco Rubio brinda con el ministro del exterior de la India, Subrahmanyam Jaishankar.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio concluye su visita a India y sienta bases para posible acuerdo energético

Te puede interesar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto a funcionarios de Miami-Dade habla sobre la Enmienda 3. 
DETALLES PARA VOTAR

Enmienda 3 en Florida: oportunidad única de bajar impuestos sin recortar servicios

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El congresista Mario Díaz-Balart recibe en Miami el premio de la NED por su compromiso por los que luchan por la democracia. 
LUCHA POR LA DEMOCRACIA

NED premia al congresista Mario Díaz-Balart en la Torre de la Libertad de Miami

Sello de confirmación de voto de un elector en Estados Unidos.
ELECCIONES LEGISLATIVAS

Casi la mitad del voto anticipado es hasta ahora de registrados demócratas

Marea real en una calle de Miami.
Calles bajo agua

Miami bajo alerta por el regreso de las mareas del rey: cuándo podrían inundarse las calles

Imagen de un avión de combate estadounidense F-35B
INDUSTRIA MILITAR

El Pentágono anuncia la compra de 850 cazas F-35 en diez años