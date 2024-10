Venezolano Luis Arráez es operado tras ganar su tercer título de bateo

En una publicación en las redes sociales que lo mostraba en una cama de hospital, Arraez escribió que se sometió a cirugía “después de haber jugado la mitad de la temporada lesionado".

“A pesar del dolor, continué jugando, pero quedó claro que la cirugía era necesaria para recuperarme completamente”, añadió el venezolano. "El procedimiento transcurrió sin problemas y ahora estoy centrado en sanar y volver”.

Embed - Luis Arraez on Instagram: "Today, I underwent surgery on my thumb after pushing through an injured half of the season. Despite the pain, I continued to play, but it became clear that surgery was necessary to fully recover. The procedure went smoothly, and I’m now focused on healing and getting back to full strength Hoy me sometí a una cirugía en mi pulgar después de soportar la mitad de temporada lesionado. A pesar del dolor, continué jugando, pero quedó claro que la cirugía era necesaria para recuperarme por completo. El procedimiento fue bien y ahora estoy enfocado en sanar y volver a estar en plena forma."