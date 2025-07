Salida de Emergencia: el podcast que acompaña donde más duele... y más transforma

Paola y Samuel comenzaron el proyecto desde lo más íntimo: sus propias historias. Ambos atravesaron procesos de separación en momentos distintos, pero fue precisamente esa diferencia de tiempos lo que los unió en charlas profundas, reales, incómodas pero sanadoras. Como amigos, comenzaron a acompañarse, a hacerse preguntas, a ver con más compasión sus propias decisiones… y fue en medio de esas conversaciones que descubrieron que lo que estaban viviendo —y diciendo— podía servirle a muchas otras personas.

“No queríamos hacer un podcast para hablar del divorcio desde el drama o desde la amargura”, comparten. “Queríamos crear un espacio para quienes están pasando por una ruptura, o están cuestionando su relación, o simplemente quieren entenderse mejor emocionalmente. Un lugar donde hablar sin juicio, sin poses, sin necesidad de fingir que todo está bien.” “No queríamos hacer un podcast para hablar del divorcio desde el drama o desde la amargura”, comparten. “Queríamos crear un espacio para quienes están pasando por una ruptura, o están cuestionando su relación, o simplemente quieren entenderse mejor emocionalmente. Un lugar donde hablar sin juicio, sin poses, sin necesidad de fingir que todo está bien.”

Ese tono cercano y transparente es parte del secreto de su éxito. Salida de Emergencia no es un espacio académico ni tampoco un monólogo de autoayuda. Es una conversación en la que dos personas, desde sus experiencias, van explorando junto con su audiencia temas como la culpa, la resiliencia, la reconstrucción, la terapia, el perdón, la maternidad y paternidad tras una separación, y la posibilidad de volver a amar después del dolor.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Salida de Emergencia Podcast (@salidadeemergenciapod)

El nombre del podcast, como todo lo que tiene fuerza, llegó casi por azar. Mientras buscaban el título ideal, alzaron la vista y vieron ese letrero rojo que todos hemos visto miles de veces: “Salida de Emergencia”. En ese instante, entendieron que ahí estaba todo: la metáfora perfecta para describir ese momento en el que sentimos que todo colapsa y necesitamos una puerta para respirar, pausar, repensar… y salir, no para escapar, sino para volver con más conciencia.

Uno de los episodios más potentes del podcast —según relatan ellos mismos— fue “Tenemos la pareja para la que nos alcanzó”. En él, se enfrentaron a sus propias elecciones, a los límites que no pusieron, a las heridas que no sabían nombrar. Fue una grabación difícil, pero absolutamente transformadora, no solo para ellos, sino para sus oyentes. “Nos dimos cuenta de que no estábamos grabando un episodio… estábamos sanando frente al micrófono”, recuerdan.

A lo largo de sus episodios, han recibido cientos de mensajes conmovedores. Personas que, gracias al podcast, decidieron ir a terapia. Parejas que se atrevieron a hablar con más franqueza. Padres y madres que encontraron la forma de explicarle a sus hijos lo que estaban viviendo sin culpas ni reproches. Una mujer incluso compartió que, después de escuchar Salida de Emergencia, logró hablar con su ex pareja por primera vez desde el divorcio, con paz.

Ese impacto, aseguran, es lo que les da sentido. “Si una sola persona se siente menos sola, si alguien toma una mejor decisión después de escucharnos, entonces todo esto vale la pena”.

Hoy, Salida de Emergencia atraviesa una nueva etapa. Paola y Samuel, quienes comenzaron el proyecto como amigos, hoy son pareja. Esta nueva dimensión en su vínculo ha abierto temas que antes solo tocaban de manera teórica: cómo construir una nueva relación después del divorcio, cómo integrar a los hijos, cómo amar sin repetir lo que una vez dolió. Lejos de romantizar el proceso, el podcast sigue apostando por la verdad: no es fácil… pero es posible.

El futuro del proyecto promete nuevos episodios dedicados a las segundas vueltas, a la maternidad y paternidad consciente, a la autoestima realista, y a todo lo que implica reconstruir una vida desde la conciencia emocional. En una comunidad latina cada vez más abierta a hablar de salud mental, Salida de Emergencia llega como una herramienta poderosa, cálida y honesta.

Porque como ellos mismos dicen al cerrar cada capítulo: “Crecer duele, pero quedarse donde no eres feliz duele más. No venimos a darte todas las respuestas. Venimos a acompañarte mientras te haces las preguntas correctas”.

Y en tiempos donde lo auténtico escasea, Salida de Emergencia es más que un podcast. Es una conversación valiente. Es una mano tendida. Y, para muchos, es esa voz que aparece justo cuando más se necesita.